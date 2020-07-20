В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ РА

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия и главными санитарными врачами республики и ряда районов Людмилой Скорик, Ингой Чанба и Аллой Беляевой, на котором обсуждался проект «Рекомендации по организации работы объектов отдыха в случаи открытия границы для туристов в условиях сохранения риска распространения COVID-19». Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров РА. «Правила рекомендации должны быть выполнимыми в наших условиях. При этом на объектах отдыха должны соблюдаться элементарные санитарные правила», – считает Александр Анкваб.

Он напомнил, что на днях в Абхазию прибудут коллеги из Минздрава России и Роспотребнадзора для ознакомления с эпидемиологической ситуацией в республике.

Александр Анкваб напомнил участникам совещания, что после подписания Рекомендации будут переданы в Министерство туризма Абхазии для последующей рассылки документа в объекты отдыха для проведения необходимых организационных мероприятий.

В свою очередь Тамаз Цахнакия проинформировал Премьер-министра о состоявшемся разговоре с врио министра здравоохранения России Игорем Каграманяном и министром здравоохранения Краснодарского края Евгением Филипповым на предмет оказания практической помощи Минздраву Абхазии.

По словам Цахнакия, российские коллеги в случае необходимости намерены оказать поддержку специалистами, препаратами, расходными материалами и разработать маршрутизацию возможных больных коронавирусом. Глава правительства еще раз предупредил министра и главных санитарных врачей о необходимости постоянного мониторинга ситуации в республике.

Номер: 72Выпуск: 3950Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс