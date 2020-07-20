ДВИЖЕНИЕ «ПОСЛЫ ДОБРОЙ ВОЛИ АБХАЗИИ»

Президент Абхазии Аслан Бжания приветствовал новый состав благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии.

«Послы доброй воли Абхазии» стали сообществом друзей Абхазии в России. Мы рады, что известные и уважаемые люди помогают нашей стране развиваться. Вы всегда можете рассчитывать на наше искреннее отношение и гостеприимство. Мы благодарны всем за поддержку и приглашаем посетить нашу Абхазию», – отмечается в приветствии Президента.

Глава государства также выразил благодарность всем участникам движения «Послы доброй воли Абхазии» предыдущего состава.

«Вами проведено множество важных социальных, культурных, спортивных акций, мероприятий, нацеленных на развитие абхазского языка и поддержание серьезного имиджа Абхазии на международной арене», – говорится в приветствии.

Бжания особо отметил роль в развитии движения «Послы доброй воли Абхазии» соотечественника, действительного государственного советника России Инала Ардзинба.

Президент пообещал, что руководство Абхазии всегда будет оказывать максимальную поддержку всем благим начинаниям «Послов доброй воли Абхазии» нового состава.

Движение «Послы доброй воли Абхазии» объединяет заслуженных общественных и государственных деятелей, спортсменов и артистов Республики Абхазия и Российской Федерации.

Номер: 72Выпуск: 3950Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс