ЦЕНТР ВЛАСТИ – НАРОД

Президент Абхазии, Главнокомандующий Вооруженными силами Аслан Бжания посетил Центр специального назначения СГБ РА. Главу государства сопровождали и.о. председателя СГБ Роберт Киут и депутат Парламента Рауль Лолуа.

Аслан Бжания почтил память бойцов ЦСН, погибших при исполнении служебного долга.

Президент ознакомился с условиями несения службы бойцами подразделения. Начальник Центра Джон Атумава доложил Главнокомандующему о проводимых мероприятиях по боевой подготовке, условиях несения службы, материально-техническом состоянии базы. Аслан Бжания провел совещание с офицерским составом Центра.

Президент обозначил главные задачи Центра – противодействие организованной преступности, международному терроризму и экстремизму. «Безопасность наших граждан должна быть обеспечена. Никаких центров власти, кроме народа и уполномоченных им органов, в стране быть не должно и не будет. Центр специального назначения всегда был в авангарде, и я как глава государства намерен оказывать вам поддержку» – сказал Аслан Бжания.

В ходе посещения Центра Президент принял участие в боевой стрельбе.

Номер: 72Выпуск: 3950Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс