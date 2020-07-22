ОБЪЯВЛЕНИЯ

«В соответствии с распоряжением главы Администрации города Сухума № 301 от 01.06.2020 года муниципальное учреждение «Жилищное управление Администрации г.Сухума» (ОГРН 112РА000065) ликвидируется. Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования данного объявления. Требования кредиторов отправлять председателю ликвидационной комиссии Леону Гурамовичу Кварчия по адресу: г.Сухум, проспект Леона, 17»

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«В соответствии с распоряжением главы Администрации города Сухума № 301 от 01.06.2020 года муниципальное учреждение «Коммунальное управление Администрации г.Сухума» (ОГРН 107РА000292) ликвидируется. Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования данного объявления. Требования кредиторов отправлять председателю ликвидационной комиссии Леону Гурамовичу Кварчия по адресу: г.Сухум, проспект Леона, 17».

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«В соответствии с распоряжением главы Администрации города Сухума № 304 от 02.06.2020 года Комитет по вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухума (ОГРН 107РА001142) ликвидируется. Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования данного объявления. Требования кредиторов отправлять председателю ликвидационной комиссии Леону Гурамовичу Кварчия по адресу: г.Сухум, проспект Леона, 17».

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«В соответствии с распоряжением главы Администрации города Сухума № 347 от 19.06.2020 года муниципальное учреждение «Редакция газеты «Акуа/Сухум» Администрации г.Сухума» (ОГРН 107РА000804) ликвидируется. Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования данного объявления. Требования кредиторов отправлять председателю ликвидационной комиссии Леону Гурамовичу Кварчия по адресу: г.Сухум, проспект Леона, № 17».

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«В соответствии с распоряжением главы Администрации города Сухума № 329 от 15.06.2020 года муниципальное унитарное предприятие «Зеленое хозяйство Администрации г. Сухума» (ОГРН 107РА000674) ликвидируется. Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования данного объявления. Требования кредиторов отправлять председателю ликвидационной комиссии Леону Гурамовичу Кварчия по адресу: г.Сухум, проспект Леона, 17».

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«В соответствии с распоряжением главы Администрации города Сухума № 329 от 15.06.2020 года муниципальное унитарное предприятие «Горсвет Администрации г.Сухума» (ОГРН 107РА000329) ликвидируется. Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования данного объявления. Требования кредиторов отправлять председателю ликвидационной комиссии Леону Гурамовичу Кварчия по адресу: г.Сухум, проспект Леона, 17».

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Номер: 73Выпуск: 3951Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.