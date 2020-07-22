Новости Гудаутского района

Сельское хозяйство

БОРЬБА С БАБОЧКОЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Борьба с американской белой бабочкой – явление не новое. Бабочка то появляется, то исчезает на некоторое время, чтобы снова о себе заявить. О том, что этот с виду красивый мотылек активизировался, становится ясно и не профессионалу. Достаточно увидеть, как на глазах, в течение нескольких дней, на плодовых деревьях начинают появляться очаги поражения. Бабочка уничтожает листья, так как питается ими, а без листьев, как известно, дерево не может жить дальше. Так что мотылек агрессивен к природе. И человек вынужден принимать адекватные меры.

В Гудаутском районе, например, уже с 20 июня началась активная фаза борьбы с личинками белой бабочки, а заодно и с некоторыми другими вредителями сельскохозяйственных культур механическим способом. То есть пораженные листья и ветви деревьев сжигали. А с 26 июня в районе приступили к химической обработке, используя технические средства МТС. Как рассказал начальник Управления сельского хозяйства района Юрий Кварацхелия, такая работа ведется в 10 селах района.

– Уже обработано 415 гектаров насаждений в селах Мгудзырхуа, Абгархук, Ачандара, Аацы, Приморское, Лыхны, Хыпста и других. Уже использовали 21 литр препарата «Герольд», что составляет 43 тонны рабочего раствора. На своих приусадебных участках люди также проводят мероприятия по борьбе с гусеницей. Всего в Гудаутском районе обработано 573 гектара насаждений, и эти работы будут продолжены, – отметил Ю.Кварацхелия. – Эти меры направлены на сохранение растений и урожая нынешнего года.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 73Выпуск: 3951Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району