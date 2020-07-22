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22.07.2020

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Политсовет Народной партии Абхазии поздравляет члена руководящего органа партии, великую труженицу, достойную гражданку РФ и РА, известного общественного деятеля Абхазии и России, талантливого педагога, одного из лучших преподавателей Москвы и Подмосковья, кандидата политических наук, руководителя инновационных программ крупнейшего и образовательного учреждения столицы братской Великой России, члена Центра стратегических исследований при Президенте РА, деятельного, инициативного, энергичного, волевого и скромного человека, образцовую мать ДАВЫДОВУ ЕЛЕНУ ИГОРЕВНУ с днём рождения, желает ей крепкого здоровья, долгой молодости, счастья, ещё больших успехов на разных направлениях её многогранной деятельности.


Номер:  73
Выпуск:  3951
Рубрика:  общество
Автор:  Политсовет Народной партии Абхазии

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