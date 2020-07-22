СПОРТ

Во дворце спорта им. С.В.Багапш прошли игры Плей-офф открытого первенства г. Сухума по баскетболу среди юношей 2002-2005 г.р. Команды провели по две игры между собой: «Гудаута» – «Лицей», «Сухум» – «Спартак», «Очамчыра» – «Гагра». В финал прошли команды: «Спартак», «Гудаута», «Гагра» и «Очамчыра».

Игры «Финала 4-х» состоятся: 24 июля, где встретятся команды «Спартак» – «Гудаута» и «Гагра» – «Очамчыра»; 25 июля сыграют команды «Спартак» – «Очамчыра», «Гагра» – «Гудаута»; 26 июля – «Очамчыра» – «Гудаута», «Гагра» – «Спартак». Начало в 13:00 ч.

Напомним, что открытое первенство г. Сухума по баскетболу среди юношей 2002-2005 г.р., в котором принимают участие команды из городов: Гудауты, две команды г. Сухума, Очамчыры, Гагры и команда лицея-интерната, стартовало 29 февраля, но из-за введённых в стране карантинных мер соревнования были приостановлены.

Номер: 73Выпуск: 3951Рубрика: спортАвтор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум