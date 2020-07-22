В ЦИК РА

16 июля 2020 года Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия в соответствии со ст. 35 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания –Парламента Республики Абхазия» и на основании поступивших к ней протоколов окружных избирательных комиссий зарегистрировала:

Барцыц Алмасхана Эдуардовича депутатом Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, избранного по Отхарскому избирательному округу №14 12 июля 2020 года;

Хагба Алхаса Эсметовича депутатом Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, избранного по Гудаутскому избирательному округу №18 12 июля 2020 года;

Кокая Гарри Гурамовича депутатом Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, избранного по Кындыгскому избирательному округу №31 12 июля 2020 года.

В соответствии со ст. 37 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия повторные выборы депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по Бзыпскому избирательному округу №10 назначены на 13 сентября 2020 года.

Также Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия утвержден календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по Бзыпскому избирательному округу №10.

Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия

Номер: 73Выпуск: 3951Рубрика: политикаАвтор: Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия