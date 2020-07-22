ФЛАГ АБХАЗИИ

Флаг Абхазии снова вперед нас ведет,

К свету, к жизни, к любви и свободе зовет.

Береги этот стяг – ему верным ты будь!

И клятву свою ты, герой, не забудь!

Флаг священную правду хранит,

Где сплоченность народа крепка, как гранит,

И открыта ладонь – символ мира, добра,

Семь созвездий вверху – дружбы знак навсегда.

Вера в Бога нас бережет,

И терпимость, открытость, возрождение несет.

С этим флагом по жизни идти суждено,

Изменить этот путь никому не дано.

Флаг Абхазии – свят, все должны это знать!

На колено пред ним с уважением встать.

Совесть наша чиста, и воля крепка,

И любовь к нашей Родине велика.

Будем клятву навеки в сердце хранить,

Этот стяг даст нам силу – страну возродить.

Мы под флагом Абхазии гордо идем!

К дружбе, к миру и счастью народ весь зовем!

Наталья ГАВРИЛОВА, гражданка РФ и РА, преподаватель школы

Номер: 73Выпуск: 3951Рубрика: обществоАвтор: Наталья ГАВРИЛОВА, гражданка РФ и РА, преподаватель школы