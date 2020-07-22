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ФЛАГ АБХАЗИИ
Флаг Абхазии снова вперед нас ведет,
К свету, к жизни, к любви и свободе зовет.
Береги этот стяг – ему верным ты будь!
И клятву свою ты, герой, не забудь!
Флаг священную правду хранит,
Где сплоченность народа крепка, как гранит,
И открыта ладонь – символ мира, добра,
Семь созвездий вверху – дружбы знак навсегда.
Вера в Бога нас бережет,
И терпимость, открытость, возрождение несет.
С этим флагом по жизни идти суждено,
Изменить этот путь никому не дано.
Флаг Абхазии – свят, все должны это знать!
На колено пред ним с уважением встать.
Совесть наша чиста, и воля крепка,
И любовь к нашей Родине велика.
Будем клятву навеки в сердце хранить,
Этот стяг даст нам силу – страну возродить.
Мы под флагом Абхазии гордо идем!
К дружбе, к миру и счастью народ весь зовем!
Наталья ГАВРИЛОВА, гражданка РФ и РА, преподаватель школы
Номер: 73
Выпуск: 3951
Рубрика: общество
Автор: Наталья ГАВРИЛОВА, гражданка РФ и РА, преподаватель школы