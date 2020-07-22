РЕКОМЕНДАЦИИ СЭС РА

Лето-2020

Санитарно-эпидемиологическая служба РА подготовила рекомендации для Министерства туризма по организации работы объектов отдыха в случае начала приема организованных групп туристов.

Как отмечается в документе, «в каждом объекте размещения должно быть определено ответственное лицо, желательно с медицинским образованием, которое будет заниматься вопросами, связанными с COVID-19. Прием отдыхающих должен производиться исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных исследований в отношении COVID-19, полученных не позднее, чем за трое суток до даты прибытия в объект отдыха».

СЭС рекомендует размещать не более одного человека в номере, за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими или членами одной семьи.

СЭС также рекомендует в закрытых помещениях в присутствии других людей использовать маски, не проводить в здравницах групповые процедуры.

«Необходимо проводить термометрию при приеме отдыхающих и не реже одного раза в день. На открытой территории подлежат обеззараживанию детские игровые площадки, беседки, площадки у входа, скамейки, двери, поручни, урны, терминалы, пляжное оборудование», – отмечается в рекомендациях.

Руководителям объектов отдыха также рекомендовано не допускать к работе сотрудников без справок об отсутствии Сovid-19, выданных не ранее, чем за 7 дней до выхода на работу.

Номер: 73Выпуск: 3951Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия