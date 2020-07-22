ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ БУДЕМ РЕШАТЬ

Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган представила коллективу РУП «Черноморэнерго» нового руководителя.

В соответствии с ранее подписанным приказом, генеральным директором РУП «Черноморэнерго» назначен Михаил Логуа.

Кристина Озган отметила большой опыт и знания Михаила Валерьевича, полученные за годы работы на ответственных государственных должностях.

«Энергетическая отрасль – одна из важнейших отраслей Республики Абхазия, от которой зависит практически вся экономика и ее будущее. Отрасль сегодня находится в тяжелой экономической ситуации несмотря на то что были попытки исправить ситуацию. Тот финансовый ресурс, которым располагает на сегодняшний день республика, недостаточен для того, чтобы привести отрасль в порядок», – сказала она.

Кристина Озган отметила такие ключевые показатели, как общий объем потребления – 1,7 млрд кВт/ч, и обратила внимание на низкие показатели оплаты за потребленную электроэнергию – собираемость за год составляет около 700 млн рублей, тогда как задолженность потребителей перед предприятием составляет порядка 2,2 млрд рублей. По ее мнению, эти цифры характеризуют объем работы и задачи, которые стоят перед новым руководителем.

«На сегодняшний день отсутствует концепция развития отрасли. В 2016 году бывший руководитель Аслан Басария провел работу по формированию такой концепции. Но, к сожалению, за прошедший период Кабинет Министров так и не рассмотрел и не одобрил ее. Прошу Вас уделить внимание этому вопросу», – обратилась она к Михаилу Логуа.

Вице-премьер, министр экономики К.Озган поблагодарила бывшего руководителя предприятия Аслана Басария, отметила его профессиональные качества и вклад в развитие отрасли.

В свою очередь новый гендиректор РУП «Черноморэнерго» Михаил Логуа поблагодарил руководство республики в лице вице-премьера, министра экономики за оказанное доверие и отметил, что только при поддержке руководства и с помощью слаженной работы всего коллектива возможно достичь необходимых для страны результатов работы.

«Задачи стоят сложные, но мы обязаны их решить», – подчеркнул он.

Бывший гендиректор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария отметил, что проведена созидательная работа и выразил надежду, что коллектив поддержит новое руководство.

Номер: 73Выпуск: 3951Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации