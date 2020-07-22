РАСПОРЯЖЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РА

Об освобождении Гварамия Д. В. от исполнения обязанностей первого заместителя министра просвещения Республики Абхазия

В соответствии с частью 7 статьи 7 и частью 5 статьи 12 Конституционного закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» от 13 августа 1996 года № 90-с:

Освободить Гварамия Дмитрия Вианоровича от исполнения обязанностей первого заместителя министра просвещения Республики Абхазия согласно поданному заявлению.

А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия

г. Сухум, 16 июля 2020 г., № 127

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О назначении Начкебиа Д. К. директором Республиканского государственного учреждения «Абхазское государственное издательство»

В соответствии с пунктом 3.1 Устава о Республиканском государственном учреждении «Абхазское Государственное издательство», утвержденного Постановлением Кабинета Министром Республики Абхазия от 4 декабря 2014 года №87;

Назначить Начкебиа Даура Капитоновича директором Республиканского государственного учреждения «Абхазское государственное издательство».

А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия

г. Сухум, 16 июля 2020 г., № 128

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О назначении Ажиба Э.В. главным редактором Республиканского государственного учреждения «Редакция газеты «Апсны»

В соответствии с пунктом 4.2 Устава Республиканского государственного учреждения «Редакция газеты «Апсны», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 19 апреля 2016 года № 43:

Назначить Ажиба Энвера Владимировича главным редактором Республиканского государственного учреждения «Редакция газеты «Апсны».

А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия

г. Сухум, 16 июля 2020 г., № 129

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О назначении Гургулия М. М. директором Республиканского государственного учреждении «Апсныпресс»

В соответствии с п. 3.1 Устава Республиканского государственного учреждения «Апсныпресс», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 12 февраля 2016 года, №16:

Назначить Гургулия Манану Михайловну директором Республиканского государственного учреждения «Апсныпресс».

А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия

г. Сухум, 16 июля 2020 г., № 130

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О назначении Дзыба Т. В. заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по экологии

В соответствии со статьей 12 Конституционною закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия от 13 августа 1996 года №290-с:

Назначить Дзыба Тимура Леонидовича заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по экологии.

А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия

г. Сухум, 16 июля 2020 г., № 131

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О назначении Соломко М. О. первым заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазии по экологии

В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» от 13 августа 1996 года №290-с:

Назначить Соломко Мурмана Отаровича первым заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по экологии.

А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия

г. Сухум, 16 июля 2020 г., № 132

О назначении Кварацхелия М. Р. заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию

В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» от 13 августа 1996 года №290-с:

Назначить Кварацхелия Мирона Рауфовича заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.

А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия

г. Сухум, 16 июля 2020 г., № 133

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О назначении Осия Д. Л. заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию

В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» от 13 августа 1996 года №290-е:

Назначить Осия Дмитрия Леонидовича заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.

А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия

г. Сухум, 16 июля 2020 г., № 134

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О назначении Ратия Р. Р. заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию

В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» от 13 августа 1996 года № 290-с:

Назначить Paтия Роланда Руслановича заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия но связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.

А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия

г. Сухум, 16 июля 2020 г., № 135

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О назначении Хагуша Д. Ш. заместителем министра сельского хозяйства Республики Абхазии

В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» от 13 августа 1996 года №290-с:

Назначить Хагуша Дмитрия Шаликовича заместителем министра сельского хозяйства Республики Абхазия.

А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия

г. Сухум, 16 июля 2020 г., № 136

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О назначении Сарибекяна А. К. заместителем министра сельского хозяйства Республики Абхазия

В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» от 13 августа 1996 года № 290-c:

Назначить Сарибекяна Артуша Камовича заместителем министра сельского хозяйства Республики Абхазия.

А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия

г. Сухум, 16 июля 2020 г., № 137

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О назначении Джопуа Г. И. заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру

В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» от 13 августа 1996 года № 290-с:

Назначить Джопуа Геннадия Ивановича заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру.

А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия

г. Сухум, 16 июля 2020 г., № 138

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О назначении Отырба З. М. заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру

В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» от 13 августа 1996 года № 290-с:

Назначить Отырба Зураба Михайловича заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру.

А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия

г. Сухум, 16 июля 2020 г., № 139

Номер: 73Выпуск: 3951Рубрика: политикаАвтор: А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия