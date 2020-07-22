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РАСПОРЯЖЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РА
Об освобождении Гварамия Д. В. от исполнения обязанностей первого заместителя министра просвещения Республики Абхазия
В соответствии с частью 7 статьи 7 и частью 5 статьи 12 Конституционного закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» от 13 августа 1996 года № 90-с:
Освободить Гварамия Дмитрия Вианоровича от исполнения обязанностей первого заместителя министра просвещения Республики Абхазия согласно поданному заявлению.
А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия
г. Сухум, 16 июля 2020 г., № 127
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О назначении Начкебиа Д. К. директором Республиканского государственного учреждения «Абхазское государственное издательство»
В соответствии с пунктом 3.1 Устава о Республиканском государственном учреждении «Абхазское Государственное издательство», утвержденного Постановлением Кабинета Министром Республики Абхазия от 4 декабря 2014 года №87;
Назначить Начкебиа Даура Капитоновича директором Республиканского государственного учреждения «Абхазское государственное издательство».
А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия
г. Сухум, 16 июля 2020 г., № 128
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О назначении Ажиба Э.В. главным редактором Республиканского государственного учреждения «Редакция газеты «Апсны»
В соответствии с пунктом 4.2 Устава Республиканского государственного учреждения «Редакция газеты «Апсны», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 19 апреля 2016 года № 43:
Назначить Ажиба Энвера Владимировича главным редактором Республиканского государственного учреждения «Редакция газеты «Апсны».
А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия
г. Сухум, 16 июля 2020 г., № 129
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О назначении Гургулия М. М. директором Республиканского государственного учреждении «Апсныпресс»
В соответствии с п. 3.1 Устава Республиканского государственного учреждения «Апсныпресс», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 12 февраля 2016 года, №16:
Назначить Гургулия Манану Михайловну директором Республиканского государственного учреждения «Апсныпресс».
А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия
г. Сухум, 16 июля 2020 г., № 130
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О назначении Дзыба Т. В. заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по экологии
В соответствии со статьей 12 Конституционною закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия от 13 августа 1996 года №290-с:
Назначить Дзыба Тимура Леонидовича заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по экологии.
А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия
г. Сухум, 16 июля 2020 г., № 131
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О назначении Соломко М. О. первым заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазии по экологии
В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» от 13 августа 1996 года №290-с:
Назначить Соломко Мурмана Отаровича первым заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по экологии.
А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия
г. Сухум, 16 июля 2020 г., № 132
О назначении Кварацхелия М. Р. заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию
В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» от 13 августа 1996 года №290-с:
Назначить Кварацхелия Мирона Рауфовича заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.
А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия
г. Сухум, 16 июля 2020 г., № 133
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О назначении Осия Д. Л. заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию
В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» от 13 августа 1996 года №290-е:
Назначить Осия Дмитрия Леонидовича заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.
А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия
г. Сухум, 16 июля 2020 г., № 134
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О назначении Ратия Р. Р. заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию
В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» от 13 августа 1996 года № 290-с:
Назначить Paтия Роланда Руслановича заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия но связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.
А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия
г. Сухум, 16 июля 2020 г., № 135
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О назначении Хагуша Д. Ш. заместителем министра сельского хозяйства Республики Абхазии
В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» от 13 августа 1996 года №290-с:
Назначить Хагуша Дмитрия Шаликовича заместителем министра сельского хозяйства Республики Абхазия.
А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия
г. Сухум, 16 июля 2020 г., № 136
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О назначении Сарибекяна А. К. заместителем министра сельского хозяйства Республики Абхазия
В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» от 13 августа 1996 года № 290-c:
Назначить Сарибекяна Артуша Камовича заместителем министра сельского хозяйства Республики Абхазия.
А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия
г. Сухум, 16 июля 2020 г., № 137
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О назначении Джопуа Г. И. заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру
В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» от 13 августа 1996 года № 290-с:
Назначить Джопуа Геннадия Ивановича заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру.
А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия
г. Сухум, 16 июля 2020 г., № 138
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О назначении Отырба З. М. заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру
В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» от 13 августа 1996 года № 290-с:
Назначить Отырба Зураба Михайловича заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру.
А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия
г. Сухум, 16 июля 2020 г., № 139
Номер: 73
Выпуск: 3951
Рубрика: политика
Автор: А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия