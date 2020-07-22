СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

От лица всего коллектива общественной организации «Международный фонд Апсны» выражаю соболезнования семье и близким Владимира Джамаловича Авидзба.

Пожалуй, нет человека, которого оставит равнодушным смерть Владимира Джамаловича, который всегда был чутким и добрым.

Он прошел яркий жизненный путь и на каждой из своих ответственных должностей он был высокоорганизован и являлся примером профессионализма и человеколюбия.

Нельзя не отметить его неоценимый вклад в налаживание первых мостов между Абхазией и диаспорой в Турции. Как представитель Абхазии в Турции, он сделал много невозможного.

Это большая утрата для всего нашего народа. Такие люди, как Владимир Джамалович, являются источником мудрости и памяти.

Пусть душа его покоится с миром. Его светлое имя надолго останется в наших сердцах.

Сонер ГОГУА, президент «Международного фонда Апсны»

Номер: 73Выпуск: 3951Рубрика: политикаАвтор: Сонер ГОГУА, президент «Международного фонда Апсны»