СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Великий абхазский и кавказский патриот, первый полномочный представитель Республики Абхазия в Турции, Владимир (Вова) Авидзба изменил мир. Мы склоняемся с уважением перед воспоминаниями. В наших сердцах и в наших умах всегда он будет жить. Пусть загробная жизнь будет светлой, как этот мир.

Эрол КУТЕЛИЯ, член Стамбульского комитета солидарности с Абхазией. Турция, Стамбул

Номер: 73Выпуск: 3951Рубрика: политикаАвтор: Эрол КУТЕЛИЯ, член Стамбульского комитета солидарности с Абхазией. Турция, Стамбул