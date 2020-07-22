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22.07.2020
Номер: 73
Выпуск: 3951
Рубрика: политика
Автор: Эрол КУТЕЛИЯ, член Стамбульского комитета солидарности с Абхазией. Турция, Стамбул
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Великий абхазский и кавказский патриот, первый полномочный представитель Республики Абхазия в Турции, Владимир (Вова) Авидзба изменил мир. Мы склоняемся с уважением перед воспоминаниями. В наших сердцах и в наших умах всегда он будет жить. Пусть загробная жизнь будет светлой, как этот мир.
Эрол КУТЕЛИЯ, член Стамбульского комитета солидарности с Абхазией. Турция, Стамбул
Номер: 73
Выпуск: 3951
Рубрика: политика
Автор: Эрол КУТЕЛИЯ, член Стамбульского комитета солидарности с Абхазией. Турция, Стамбул