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22.07.2020

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Великий абхазский и кавказский патриот, первый полномочный представитель Республики Абхазия в Турции, Владимир (Вова) Авидзба изменил мир. Мы склоняемся с уважением перед воспоминаниями. В наших сердцах и в наших умах всегда он будет жить. Пусть загробная жизнь будет светлой, как этот мир.

Эрол КУТЕЛИЯ, член Стамбульского комитета солидарности с Абхазией. Турция, Стамбул


Номер:  73
Выпуск:  3951
Рубрика:  политика
Автор:  Эрол КУТЕЛИЯ, член Стамбульского комитета солидарности с Абхазией. Турция, Стамбул

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