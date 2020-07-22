СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Мы с большой печалью узнали о смерти господина Владимира (Вова) Авидзба, первого представителя Республики Абхазия в Турции. Как в течение 20 лет, когда он служил официальным представителем в Турции, так и после своего пребывания в должности, мы желаем милости Аллаха, скорбной семье и терпению всему абхазскому народу, очень ценному Владимиру (Вова) Авидзба, который всегда был рука об руку с диаспорой, внес большой вклад в Абхазскую организацию.

Федерация абхазских культурных центров в Турции

Номер: 73Выпуск: 3951Рубрика: политикаАвтор: Федерация абхазских культурных центров в Турции