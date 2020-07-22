СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Министерство иностранных дел Республики Абхазия с глубоким прискорбием восприняло известие о скоропостижной кончине выдающегося государственного и общественного деятеля, депутата Верховного Совета Абхазской АССР, Полномочного представителя Республики Абхазия в Турецкой Республике с 1994 г. по 2014 г., Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия, заслуженного журналиста Абхазии Авидзба Владимира Джамаловича.

Владимир Джамалович являлся одним из тех, кто стоял у истоков создания Полномочного Представительства Республики Абхазия в Турецкой Республике. Он внес огромный вклад в укрепление взаимодействия с абхазской диаспорой, развитие контактов с руководством Турции.

Это был человек, понимающий все тонкости дипломатической службы, твердо отстаивающий интересы республики, ее авторитета и право на самоопределение на международной арене.

Будучи истинным патриотом своей Родины и обладающий высоким интеллектом, мудростью, энергией он внес неоценимый вклад в развитие абхазской дипломатической школы.

За особые заслуги перед Отечеством был награжден орденами «Ахьдз-Апша» III степени и «Знак Почета», медалями СССР.

Имя Владимира Джамаловича навсегда вписано в историю дипломатии Республики Абхазия, как образец самоотверженного служения Родине.

Руководство и коллектив Министерства иностранных дел в этот скорбный час разделяет горечь невосполнимой утраты достойного сына абхазского народа и скорбит вместе с родными и близкими Владимира Джамаловича Авидзба.

Номер: 73Выпуск: 3951Рубрика: политикаАвтор: Министерство иностранных дел Республики Абхазия