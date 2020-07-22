СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Союз журналистов Абхазии извещает о смерти видного партийного и государственного деятеля, дипломата, кандидата исторических наук, члена союзов журналистов СССР и Абхазии, заслуженного журналиста Республики Абхазия Владимира Джамаловича Авидзба.

В.Д.Авидзба родился 25 июня 1937 года. В разные годы был на комсомольской и партийной работе: заведующий отделом и заместитель редактора газеты «Апсны Капш», заведующий отделом пропаганды и агитации Абхазского обкома партии, первый секретарь Ткуарчалского горкома партии, секретарь Абхазского обкома по идеологии.

Избирался депутатом Верховного Совета Абхазской АССР трех созывов. С 1994 по 2014 гг. Владимир Авидзба был Полномочным Представителем РА в Турецкой Республике. Ему присвоен высший дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. В последние годы работал в Абхазском институте гуманитарных исследований.

Награжден орденами «Ахьдз-Апша» III степени и «Знак Почёта», медалями СССР.

Номер: 73Выпуск: 3951Рубрика: политикаАвтор: Союз журналистов Абхазии