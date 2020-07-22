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22.07.2020
Номер: 73
Выпуск: 3951
Рубрика: политика
Автор: Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательства газеты «Республика Абхазия»
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательства газеты «Республика Абхазия» извещает о смерти заслуженного журналиста Абхазии, кандидата исторических наук, партийного и государственного деятеля республики, дипломата, члена Союза журналистов СССР и Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» III степени
Владимира Джамаловича АВИДЗБА
и выражает соболезнование родным и близким.
Похороны состоятся 23 июля, в четверг.
Номер: 73
Выпуск: 3951
Рубрика: политика
Автор: Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательства газеты «Республика Абхазия»