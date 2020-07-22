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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 22.07.2020

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательства газеты «Республика Абхазия» извещает о смерти заслуженного журналиста Абхазии, кандидата исторических наук, партийного и государственного деятеля республики, дипломата, члена Союза журналистов СССР и Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» III степени

Владимира Джамаловича АВИДЗБА

и выражает соболезнование родным и близким.

Похороны состоятся 23 июля, в четверг.


Номер:  73
Выпуск:  3951
Рубрика:  политика
Автор:  Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательства газеты «Республика Абхазия»

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