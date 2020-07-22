СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ СЕМЬЕ ВЛАДИМИРА АВИДЗБА

В телеграмме соболезнования говорится:

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким по случаю смерти известного общественного и государственного деятеля, дипломата, журналиста Владимира Авидзба.

Где бы ни работал Владимир Джамалович за свою многолетнюю службу, какую бы должность ни занимал, он отличался профессионализмом, ответственным подходом к работе и уважительным отношением к людям.

Неоценим вклад Владимира Авидзба в укреплении связи абхазов, проживающих в Турции, с их исторической Родиной. Более 20 лет Владимир Джамалович прослужил Полномочным представителем Абхазии в Турецкой Республике. Благодаря искреннему отношению к возложенной миссии, он заслужил любовь и уважение абхазской диаспоры. Для каждого соотечественника, проживающего в Турции, он стал родным и близким человеком.

В этот нелегкий час для родных Владимира Авидзба хочу выразить слова сочувствия и поддержки, пожелать крепости духа».

А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

Номер: 73Выпуск: 3951Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия