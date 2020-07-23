Предотвратить и обезвредить

Внимание: Кодор

После серии мощных дождей в начале лета, совпавших по времени с интенсивным таянием снега в горах, беспокойство стало вызывать поведение реки Кодор в пределах администрации села Кацикыта и, в частности, на территории Допукыта.

Во время очередной планерки с руководителями управлений, отделов и служб района глава Администрации Гулрыпшского района Аслан Юрьевич Барателия поднял этот вопрос. Глава администрации села Борис Арамаисович Торосян доложил обстоятельства дела.

На следующий день мы с главой администрации села Кацикыта выехали к месту, где река в последнее время ведет себя особенно капризно. Борис Торосян, постоянно отслеживающий состояние реки, был расстроен: буквально за три недели река «поглотила» от тридцати до пятидесяти метров берега. Он показывает мне бетонное заграждение на берегу. На бетоне отчетливо видны заранее нанесенные отметки – по ним Борис во время подъема реки ориентируется – насколько серьезны масштабы подтопления и как надо действовать.

– У нас есть несколько семей, которые из-за расположения домов сезона дождей ждут со страхом, – рассказывает глава сельской администрации, – сотрудникам МЧС уже не раз приходилось их спасать. Несколько лет назад, когда были прочищены русла небольших речек, ситуация на какое-то время стабилизировалась, но время прошло, русла снова требуют очистки. Выше по течению Кодора – та же картина: пятьдесят метров берега как ни бывало. Борис показывает бетонные габионы в воде, по расположению которых можно понять, какой колоссальный кусок берега съеден водой, погублены деревья и, безусловно, ситуация требует немедленного вмешательства специалистов.

Даже у меня, человека, по сути, селу постороннего, и то заныла душа – для крестьян, у которых каждый кусочек земли на счету, разгул реки таит в себе опасность. Глава Администрации села немедленно докладывает о положении дел главе администрации района Аслану Юрьевичу Барателия. Поскольку мне не впервые приходится писать о реках, я знаю, что вопрос их регулирования – проблема государственная. Очень непростая и дорогостоящая.

В то время, как специалисты-геологи рассматривают разливы, изменения русел и даже уход рек под землю на какое-то время как естественное их поведение, люди, чей век в отличие от рек недолог, рассчитывают по возможности избегнуть катаклизмов, связанных с непредсказуемым поведением рек. И если в прежние – советские – времена, регулированием рек и берегоукрепительными работами занималась очень мощная государственная организация, то сегодня в Абхазии такой организации нет. В то же время есть частные компании, которые имеют технику и ведут работы по заказу государства, когда возникает необходимость.

***

После поездки в Кацикыт я обратилась с вопросом «что делать, как предотвратить разливы и как обезвредить реку?» к директору Института экологии АНА Роману Дбару.

И вот какое он высказал мнение:

– Надо изменить стратегию проведения берегоукрепительных мероприятий. Чтобы обеспечить безопасность населенных пунктов, инженерных сооружений, коммуникаций и сельскохозяйственных угодий в поймах крупных рек, в частности, самых мощных, к которым относятся Кодор и Бзыбь, рациональнее уйти от сложившейся в последнее время схемы финансирования берегоукрепительных мероприятий.

Сегодня в большинстве случаев средства приходится выделять по факту – то есть уже после того, как чрезвычайная ситуация наступила. Приходится действовать в авральном режиме, спасать имущество, коммуникации, скот, людей. И еще компенсировать потери, которые понесли семьи в зоне подтопления. Затраты при этом, как правило, в десятки раз превосходят расходы, которые государство могло бы понести, если бы берегоукрепительные мероприятия проводились на плановой основе – в установленные сроки. Проводить эти работы нужно как зимой, в январе-феврале, так и в разгар лета – в августе-сентябре, когда, исходя из многолетних наблюдений, в реках меньше всего воды и техника может работать прямо в русле, расчищая завалы, наносы, обеспечивая реке свободное течение.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 74Выпуск: 3952Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА