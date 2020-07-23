УЧЕБНЫЙ ГОД В ШКОЛАХ ЗАВЕРШИЛСЯ, А ДЕТСКИЕ САДЫ ВОЗОБНОВИЛИ РАБОТУ

Новости Гудаутского района

Так случилось, что все, о чем мы сейчас говорим, прямо или косвенно касается одной неизменной на сегодняшний день темы – темы пандемии и коронавируса. Претерпели изменения все сферы нашей жизни, и конечно, это не могло не отразиться на образовании. Сейчас, когда учебный год уже завершен, прошли выпускные экзамены, вручены аттестаты о среднем образовании, началась работа в детских дошкольных учреждениях. Это дало надежду на то, что следующий учебный год состоится в полном объеме. Об этом, и не только, мы поговорили с заведующей отделом образования Администрации Гудаутского района Инной Джугелия.

– Инна Максимовна, учебный год 2020 запомнится всем своей необычностью, тревогой, ожиданиями.

– Все учебные заведения в районе были закрыты на карантин с 15 марта 2020 г., то есть школы и детские сады не работали. При этом нужно отметить, что все учителя оставались на постоянной связи со своими учениками. Это, конечно, не означает, что учебный процесс продолжался в полном объеме. К этой форме обучения мы не были готовы. И не только с технической точки зрения – ведь не у каждого учителя и ученика есть возможность использовать компьютер, интернет, все те современные средства связи, которые предполагают дистанционную работу. Однако отдельным учителям удалось наладить такой контакт со своими учениками и проводить уроки в режиме онлайн. И все же учебная программа и учебные планы, предусматривавшие определенное количество часов, считаются невыполненными. Поэтому следующий учебный год мы будем, скорее всего, начинать с прохождения именно той программы, которую должны были пройти в нынешнем учебном году. Но это все произойдет в том случае, если наступит благоприятная эпидемиологическая обстановка.

Наиболее пострадавшими в данной непростой ситуации оказались учащиеся начальных классов. Ученики старших классов могли самостоятельно пройти какие-то темы, прочитать соответствующую литературу, решить задачи и т.д. А первоклассникам, обучающимся таким важным основам, как алфавит, арифметика (сложение, вычитание, счёт), как вы понимаете, самостоятельно выучить это намного сложнее. Поэтому следующий учебный год для них будет непростым. Но все преодолимо, когда есть желание, а у наших учителей желание работать и обучать детей стало даже еще выше.

– Одни из самых трогательных и волнительных школьных праздников – последний звонок и выпускной вечер. И в эти праздники, естественно, были внесены коррективы.

– Для учеников выпускных классов была предусмотрена специальная программа. То есть были возобновлены уроки, и учебный процесс продлился на две недели. После длительного перерыва, с марта 2020 года, ребятам нужно было подготовиться к выпускным экзаменам. Их было в нынешнем году всего два, а в аттестате были выставлены оценки по итогам первого полугодия. И еще у ребят была возможность за этот промежуток времени исправить свои оценки на более высокий балл. В нынешнем году в нашем районе из 28 общеобразовательных школ в пяти нет выпускных классов. Таким образом, школу окончили 253 выпускника, и у 14 из них в аттестатах только отличные оценки. К сожалению, пышных и праздничных торжеств не было. Хотя каждый год мы проводили общий районный бал выпускников, который собирал огромное количество гостей, артистов эстрады, и этот вечер оставался в памяти у получавших аттестаты зрелости надолго. В связи со сложившейся ситуацией ныне выпускников чествовали в школах, объединив два знаменательных события – и последний звонок, и вручение аттестатов. Всем без исключения выпускникам 2020 года были вручены грамоты, на которых золотыми буквами написаны их имена. А отличникам учебы, по сложившейся в последние годы традиции, вручили памятные монеты – апсары.

– 2 июля начали работать дошкольные учреждения в районе. Какие новые предписания добавились к уже существующим для такого рода детских учреждений?

– Как и все школы, дошкольные учреждения в районе были закрыты на карантин с 15 марта. Их в районе 6, и они объединяют более 600 детей. Конечно, нельзя сказать, что с первого дня их наполняемость стопроцентная, но постепенно дети приходят в свои группы. Изменились требования санэпидемнадзора, и наши сотрудники неукоснительно их соблюдают, четко руководствуются предписаниями. Уже на входе в садик у всех детей измеряют температуру тела, родители не могут, как это было раньше, входить в помещение вместе со своими детьми. Обязательное условие – проведение ряда мер: проветривание помещений, использование специальных средств дезинфекции и т.д. Подобная работа в детских дошкольных учреждениях всегда проводилась и была под контролем. Сейчас эти требования немного изменились и ужесточились.

Мы очень надеемся, что 1 сентября прозвенит школьный звонок, в том числе и для воспитанников детских садов, и начнется следующий учебный год – без тех серьезных проблем, с которыми мы все ныне столкнулись.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 74Выпуск: 3952Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району