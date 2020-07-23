К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений доводит до сведения населения, что плодовым, декоративным, лесным культурам угрожает опасный карантинный вредитель – АМЕРИКАНСКАЯ БЕЛАЯ БАБОЧКА.

Появились гусеницы второго поколения. При его обнаружении необходимо уничтожить паутинные гнезда с гусеницами путем обрезки и сжигания. Одновременно следует провести обработку одним из следующих препаратов: «Децис», «Каратэ Зеон», «Банкол», «Фастак», «Димилин».

За справками обращаться по адресу: г.Сухум, ул. Гулиа, 28, Государственная инспекция РА по карантину растений.

Номер: 74Выпуск: 3952Рубрика: обществоАвтор: Государственная инспекция РА по карантину растений