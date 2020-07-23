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23.07.2020
Номер: 74
Выпуск: 3952
Рубрика: общество
Автор: Государственная инспекция РА по карантину растений
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений доводит до сведения населения, что плодовым, декоративным, лесным культурам угрожает опасный карантинный вредитель – АМЕРИКАНСКАЯ БЕЛАЯ БАБОЧКА.
Появились гусеницы второго поколения. При его обнаружении необходимо уничтожить паутинные гнезда с гусеницами путем обрезки и сжигания. Одновременно следует провести обработку одним из следующих препаратов: «Децис», «Каратэ Зеон», «Банкол», «Фастак», «Димилин».
За справками обращаться по адресу: г.Сухум, ул. Гулиа, 28, Государственная инспекция РА по карантину растений.
Номер: 74
Выпуск: 3952
Рубрика: общество
Автор: Государственная инспекция РА по карантину растений