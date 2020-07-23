ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

Абитуриент-2020

В Абхазском государственном университете прошел День открытых дверей. Вуз посетили выпускники школ и их родители, сообщает пресс-служба АГУ.

Абитуриенты имели возможность не только ознакомиться с информационными стендами, но и получить информацию непосредственно от представителей университетских факультетов, задать вопросы проректорам и деканам. Можно было приобрести необходимую литературу для подготовки к вступительным испытаниям.

По словам декана филологического факультета, кандидата филологических наук, доцента АГУ Батала Хагуша, в этом году по сравнению с прошлым годом на филологический факультет подали заявления более 100 абитуриентов.

«Места по всем специальностям заполнены, кроме одной – «теория перевода». Это новая специальность, но из-за отсутствия информации у абитуриентов она остается невостребованной. Во многих организациях требуются специалисты-переводчики с русского на абхазский язык или же наоборот, так как делопроизводство у нас должно вестись на абхазском языке. Самыми популярными специальностями в этом году являются абхазский язык и литература и английский язык. Абитуриенты должны понимать, что сегодня надо развивать свой язык, который является государственным», – сказал декан филфака.

Батал Хагуш обратил внимание на то, что на факультет зачисляются абитуриенты с разным уровнем владения абхазским языком.

Номер: 74Выпуск: 3952Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс