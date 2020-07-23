ПРОЕКТЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ И ГОРОЖАН

В ресторане «Гуарап» Департамент по делам молодёжи и спорта столичной администрации совместно с интеллектуально-творческим клубом «ДЮНА» проводит турнир по «Своей игре» – «АЙqbok - 2020», участниками которого являются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Это уже второе совместное мероприятие (первое прошло 16 февраля с.г.), целью которого является популяризация форм молодежного интеллектуального досуга, развитие сообразительности, любознательности, логического мышления, а также творческой смекалки и фантазии.

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В целях организации досуга горожан и гостей столицы с 21 июля с.г. Департамент по делам молодёжи и спорта Администрации г. Сухума реализует традиционный ежегодный проект «Летний кинотеатр» под открытым небом.

Бесплатный городской уличный летний кинотеатр даёт возможность не просто провести два-три часа на свежем воздухе, но и помогает значительно сместить приоритеты людей в пользу культурного отдыха. Кинотеатр – это отличная площадка для общения людей на разнообразные темы, он знакомит посетителей с кинокультурой разных стран, и просто поднимает настроение. Летний кинотеатр решит вопрос с организацией досуга школьников и студентов в каникулярный период. По вечерам, через день, всем желающим будут показаны художественные фильмы, а маленькие зрители по определенным дням смогут насладиться анимационными и мультипликационными фильмами на русском и абхазском языках.

На страницах соцсетей Департамента (Facebook, Instagram) аудитории предоставляется возможность выбора того или иного фильма или мультфильма для просмотра.

Сеансы будут проходить на набережной Диоскуров (в парке у памятника Неизвестному солдату) по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Начало – в 19.00 ч.

Проект продлится два месяца.

Также планируется использование данной локации для проведения поэтических и музыкальных вечеров.

Номер: 74Выпуск: 3952Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс