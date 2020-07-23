БАЛ ВЫПУСКНИКОВ В ГАГРЕ И ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА

Новости Гагрского района

Перед началом праздничного мероприятия выпускники и учителя школ района возложили цветы к мемориалу Славы и к памятнику Первому Президенту РА Владиславу Ардзинба. После они прошли на третью часть площади Аиааира, где и состоялось само мероприятие. Как известно, пандемия короновируса повлияла на учебный процесс в этом году. И несмотря на все это позади успешная сдача аттестационных экзаменов, последний звонок, вручение аттестатов. Районный бал стал последним этапом для выпускников в их школьной жизни. В этом году 257 выпускников района простились со школой. Из них абхазский сектор окончили 72 ученика, русский сектор – 135 и армянский – 49 учащихся. Среди выпускников 2020 года двое окончили школу на золотые медали. Это выпускница Пицундской средней школы №2 Рада Сагария и выпускник Пицундской средней школы №1 Дамей Хагба. Во время бала награждали отличившихся в учебе, предметных олимпиадах и спортивных мероприятиях. Каждый год многие выпускники Гагрского района имели возможность стать студентами АГУ по результатам республиканской олимпиады и олимпиады «Путь к вершинам». В этом году по известным всем причинам олимпиады не состоялись. В районе была проведена предметная олимпиада, по результатам которой – 50 победителей. И 12 победителей в олимпиаде по двум предметам. От районного отдела образования на имя ректора АГУ было направлено рекомендательное письмо с просьбой оказать содействие в поступлении в вуз гагрским выпускникам. Отрадно отметить, что в этом году директор Гагрской средней школы №4 Гурам Рассимович Боджгуа был удостоен звания «Заслуженный учитель РА».

В официальной части мероприятия к выпускникам и учителям с поздравительными словами обратились министр просвещения и языковой политики РА Инал Габлия, представители руководства района, отдела образования и родительского комитета.

Затем был организован праздничный концерт с участием местных музыкальных коллективов и эстрадных певцов Абхазии. Бал завершился красочным салютом.

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» по Гагрскому району

Номер: 74Выпуск: 3952Рубрика: обществоАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» по Гагрскому району