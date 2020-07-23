ЯННИС ТОКМАКИДИС: ТРУЖЕНИК И СОЗИДАТЕЛЬ

(К 100-летию со дня рождения)

Музыкант. Певец. Композитор. Художник. Поэт. Это Яннис Токмакидис – человек большого таланта, неутомимый труженик и вдохновенный созидатель. Замечательные музыка и стихи на греческом языке, переводы произведений, песни, картины – прекрасное творческое наследие, оставленное им людям.

Яннис Токмакидис ушел 27 января 2019 г. на 99-м году жизни. Жизнь его была насыщенной и интересной, и особое место в ней занимала Абхазия, с которой его соединяла родственная и духовная связь.

В 1916 году Апостол Токмакидис и его супруга Ольга Мавиди вместе с детьми переехали в Российскую империю, а затем в Абхазию из города Сурмена Понта. Здесь, в с. Михайловке, 14 июня 1920 года родился Яннис. Ему было четыре года, когда семья вернулась на историческую Родину – в Грецию. Там родилась младшая сестра Янниса Токмакидиса. Там прошли его детство и юность. Много времени он проводил в кузне, помогал отцу, у которого было свое кузнечное дело, и жар от кузнечных мехов отразился на его здоровье, развился хронический фарингит, что в дальнейшем существенно повлияло на его судьбу.

В 1946 году Яннис Токмакидис уходит в партизаны. Как известно, с 1946 по октябрь 1949 года в Греции шла Гражданская война. Она началась сразу после освобождения Греции от фашистских оккупантов между коммунистами и правительственными войсками монархического режима. Коммунист Яннис Токмакидис получает тяжелое ранение. Ранена и его любимая Анула Маруда. Всем пострадавшим оказывали помощь, тяжелораненых коммунистов принимал Советский Союз. Так Яннис Токмакидис и его супруга Анула Маруда вместе с другими политическими эмигрантами оказались в Ташкенте. Это было в 1949 году после окончания Гражданской войны. Спустя время в семье появились дети: Ксанфиппи (умерла в детстве), затем Ольга и Филипп. Уже тогда Яннис Апостолович играл на гитаре, сочинял и пел свои песни на греческом языке. Он не мыслил своей жизни без музыки, мечтал петь на большой сцене. И мечта сбылась. Одаренный человек привлек внимание, и его направили в Ташкентскую консерваторию на прослушивание. Яннис Токмакидис спел сочиненную им песню на греческом языке. Члены комиссии, очарованные ею, удивленно спросили: «Что это за песня? Чья она?» И, узнав, кто ее автор, тут же зачислили его на вокальное отделение. Так начался путь Янниса Апостоловича в большую музыку. Завершив учебу, Яннис Токмакидис получает приглашение на работу в столицу Таджикистана Сталинабад (Душанбе). В оперном театре он исполняет партии Фауста в опере Шарля Гунна «Фауст», Синодала в опере Антона Рубинштейна «Демон», поет арии Ленского в опере Петра Чайковского «Евгений Онегин» и другие арии в знаменитых операх. Казалось, его ожидает большой будущее, впереди много новых музыкальных предложений. Но, увы! Климат Средней Азии стал плохо влиять на его здоровье. Врачи предупредили, что артист может потерять голос, необходимо переехать к морю.

Так Яннис Токмакидис вернулся в Абхазию, обосновался в Сухуме. Этот абхазский период его жизни насыщен яркими событиями и впечатлениями. Вместе с местными греками он создает ансамбль (в середине 70-х годов получит название «Диоскурия»), который ездит с концертами по всем городам и районам Абхазии.

«Греческая музыка вновь зазвучала на абхазской земле. Безусловно, появление ансамбля греческой музыки в те годы, когда в Абхазии еще было сильно влияние приспешников Л. Берия и всячески пытались уничтожить национальные чувства греков, имело большое значение в плане психологической поддержки греческого населения республики. Успех ансамбля не давал им покоя. По их заказу появилась нелицеприятная статья в газете «Советская Абхазия». Но публика аплодировала все новым и новым выступлениям греков, ничто не могло затмить их успех» (Из статьи «Жизнь длиною в век», «Афинский курьер», 17-30 июня 2020 года).

Янниса Токмакидиса приглашают на работу в Абхазскую государственную филармонию, затем в Сухумское музыкальное училище, в котором он трудился много лет. В 1970 году он организовал хор в сухумской средней школе №18 (ныне восьмая школа им. В.К. Ладариа), в репертуаре которого были произведения Брамса, Шуберта, Бетховена и других классиков, песни греческих, абхазских композиторов. Хор ежегодно занимал первые места в музыкальном конкурсе среди школ Абхазии. Дважды был удостоен золотой медали на республиканском конкурсе хоров в Тбилиси. Успешно выступал и хор, созданный им позже в сухумской школе-интернате.

Конечно, Яннис Токмакидис стремился на историческую родину, ведь там осталась его многочисленная родня. Однако, обосновавшись в Афинах, он не раз вспоминал, как провожали его из Абхазии друзья и близкие люди, наводнившие причал и часть набережной.

Что бы ни делал Яннис Токмакидис – играл на виолончели или на гитаре, сочинял или пел песни, писал картины или переводил произведения известных авторов – он во все вкладывал частицу своей души – тонкой, щедрой, самоуглубленной. Он умел вдохновенно творить, умел любить и дружить (самыми близкими его друзьями были Полихрон Бумбуриди и Томас Самоладос). Поэтому сегодня 100-летие со дня рождения Янниса Токмакидиса не осталось незамеченным теми, кто знал и ценил его.

Прошло много лет, как он уехал из Абхазии, но здесь его помнят. Прежде всего его ученики: народные артисты – Тото Аджапуа, Вили Чакмач-ипа, Манана Шамба, Константин Ченгелия, заслуженные артисты – Клара Лейба, Людмила Куправа и другие. С большой теплотой и уважением вспоминает семью Янниса Токмакидиса, с которой дружила и дружит, учительница русского языка и литературы сухумской четвертой средней школы Марина Агумаа. Это она рассказала корреспонденту «РА» о жизни и творчестве замечательного грека, оставившего добрый след в Абхазии и светлую память о себе.

Лейла ПАЧУЛИЯ

На снимке: Яннис Токмакидис с женой Анулой Маруда; работа Янниса Токмакидиса.

Номер: 74Выпуск: 3952Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ