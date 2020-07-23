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23.07.2020
Номер: 74
Выпуск: 3952
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИНФЕКЦИИ
В Минздраве России состоялась встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Даура Кове с первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации Игорем Каграманяном.
Как сообщает пресс-служба МИД РА, Каграманян и Кове обсудили вопросы противодействия распространению новой короновирусной инфекции, в том числе готовность медицинских учреждений Абхазии к оказанию медицинской помощи больным с COVID-19.
Стороны договорились, что будут направлены в Республику Абхазия группы специалистов из представителей Минздрава РФ, Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Краснодарского края в целях обмена практическим опытом, проведения мероприятий по диагностике, предупреждению и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Номер: 74
Выпуск: 3952
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс