ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

На перевале Дамхурц Главного Кавказского хребта состоялась военно-патриотическая акция «История народа, память народа», сообщает пресс-служба МЧС.

Акция организована Ассоциацией инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Гудаутского района при участии Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа АНА, МЧС РА, Государственного музея Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба, Музея Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. им. С.П. Дбар.

«Участники акции совершили восхождение на перевал Дамхурц Главного Кавказского хребта, где торжественно водрузили Государственный флаг Республики Абхазия. У памятников, установленных в честь бойцов народной дружины «КЯРАЗ», защитников перевалов Кавказа в Великой Отечественной войне и добровольцев Отечественной войны народа Абхазии, была объявлена минута молчания», – рассказал заместитель директора Музея Боевой славы им. В. Г. Ардзинба Николай Медвенский.

Номер: 74Выпуск: 3952Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс