ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган представила коллективу Государственной компании «Апсныргылара» нового руководителя.

Кристина Озган отметила, что Руслан Тванба – опытный строитель и работает в этой отрасли много лет.

По ее словам, с 2010 по 2014 годы ГК «Апсныргылара» осваивала до миллиарда рублей ежегодно, тогда как на сегодняшний день ежегодный оборот Госкомпании составляет чуть более 300 млн рублей.

«На мой взгляд, это неудовлетворительные показатели для компании и отрасли в целом, потому что ее возможности достаточно большие», – уверена Кристина Озган.

Номер: 74Выпуск: 3952Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс