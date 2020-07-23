ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СБЫТА

Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Республики Абхазия Беслан Джопуа провел встречу с производителями пчелопродукции Абхазии.

«Пчеловодство – важная отрасль сельского хозяйства, которая занимается разведением медоносных пчёл для получения мёда, пчелиного воска и других продуктов, а также для опыления сельскохозяйственных культур с целью повышения их урожайности. Для многих представителей крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств пчеловодство является основным видом деятельности и источником дохода. Именно поэтому вопросы по пчеловодству должны находить поддержку со стороны государства», – сказал, открывая совещание Беслан Джопуа.

Представители пчеловодческой сферы отметили, что сегодня остро стоит проблема сбыта мёда и его цены. Они обеспокоены вопросом взаимодействия пчеловодов с РУП «Абхазмёд»:

Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства отметил, что в настоящее время Правительство заинтересовано в увеличении производства пчелопродукции, что приведет также к росту самозанятых граждан, а соответственно положительно скажется на микроэкономике в районах.

Номер: 74Выпуск: 3952Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс