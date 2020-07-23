ОБРАБОТКА РАСТЕНИЙ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ

Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа ознакомился с ходом обработки растений от вредоносного насекомого американской белой бабочки в Гудаутском районе.

В рамках совместной работы Минсельхоза и Администрации Гудаутского района профилактика заболеваний и лечение уже заражённых культур проходит с 26 июня путём обработки препаратом «Герольд». 7 июля по плану – обработка в сёлах Ачандаре и Мгудзырхуа.

При районных машинно-технических станциях созданы рабочие группы по борьбе с вредителем.

Мероприятия Министерства по лечению растений от вредоносного насекомого (американской белой бабочки) будут проходить во всех районах Абхазии до середины августа.

Номер: 74Выпуск: 3952Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс