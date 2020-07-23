СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в РФ Игорь Ахба направил соболезнование семье Владимира Авидзба:

«С чувством глубокого потрясения, скорби и печали восприняли в Посольстве Республики Абхазия в Российской Федерации известие о безвременной кончине видного государственного и общественного деятеля, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия Владимира Джамаловича Авидзба.

Владимир Авидзба был истинным патриотом, гражданином, человеком высочайшего профессионализма и ответственности, посвятившим всю свою жизнь интересам Родины. Долгое время находясь на дипломатической службе в Турецкой Республике, он многое сделал для донесения правды об Абхазии, внес бесценный вклад в укрепление связей нашей Апсны с большой диаспорой соотечественников за рубежом, пользовался их любовью и уважением.

Мы потеряли достойного сына абхазского народа, благородного, мудрого и дорогого нам человека. Это невосполнимая утрата.

Скорбим вместе с вами».

Номер: 74Выпуск: 3952Рубрика: политикаАвтор: Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в РФ Игорь Ахба