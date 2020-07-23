КОНКУРС НА ПАМЯТНИКИ

Спикер Парламента – Народного Собрания РА Валерий Кварчия встретился с министром культуры Гудисой Агрба и скульптором Виталием Джения. В связи с проведением мероприятий, посвященных 75-летию со дня рождения Первого Президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба, участники встречи обсудили темы, касающиеся открытого международного конкурса на лучший проект памятника Владиславу Ардзинба.

Спикер подчеркнул, что необходимо ускорить принятие решений по данному вопросу.

Гудиса Агрба отметил, что на 29 июля запланировано заседание рабочей группы по конкурсу на лучший проект памятника Первому Президенту Республики Абхазия Владиславу Ардзинба. Он проинформировал Валерия Кварчия о том, что в Министерстве культуры состоялось заседание рабочей группы по проведению открытого международного конкурса на лучший проект памятника Второму Президенту Республики Абхазия Сергею Багапшу.

Участники встречи также обсудили ряд актуальных тем, связанных с деятельностью Министерства культуры РА.

Номер: 74Выпуск: 3952Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс