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23.07.2020
Номер: 74
Выпуск: 3952
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ
21 июля в МИД Сирии заместитель председателя Совета Министров, министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Валид аль-Муаллем принял Посла Абхазии в Сирии Баграта Хутаба.
Как сообщает пресс-служба МИД РА, Хутаба вручил копию верительной грамоты Валиду аль-Муаллему. В ходе встречи состоялось обсуждение двусторонних отношений между Абхазией и Сирией. Стороны засвидетельствовали заинтересованность в развитии сотрудничества в различных областях в рамках ранее подписанных соглашений.
В ближайшее время состоится церемония вручения верительной грамоты Президенту Сирийской Арабской Республики, Его Превосходительству Башару аль-Асаду.
Номер: 74
Выпуск: 3952
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс