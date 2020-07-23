ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ

21 июля в МИД Сирии заместитель председателя Совета Министров, министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Валид аль-Муаллем принял Посла Абхазии в Сирии Баграта Хутаба.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Хутаба вручил копию верительной грамоты Валиду аль-Муаллему. В ходе встречи состоялось обсуждение двусторонних отношений между Абхазией и Сирией. Стороны засвидетельствовали заинтересованность в развитии сотрудничества в различных областях в рамках ранее подписанных соглашений.

В ближайшее время состоится церемония вручения верительной грамоты Президенту Сирийской Арабской Республики, Его Превосходительству Башару аль-Асаду.

Номер: 74Выпуск: 3952Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс