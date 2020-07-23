РАСПОРЯЖЕНИЕ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Распоряжение «О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, «Об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19» (с изменениями от 14 июля 2020 года)».

Согласно документу на основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 20 июля 2020 года ограничения на переход абхазо-российской государственной границы продлены до 28 июля 2020 года.

Номер: 74Выпуск: 3952Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Президента РА