УКАЗЫ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ об освобождении Бганба Омара Адгуровича от должности исполняющего обязанности главы Администрации Галского района.

Другим Указом главы государства Пилия Константин Эдуардович назначен исполняющим обязанности главы Администрации Галского района: «В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы Администрации Галского района Пилия Константина Эдуардовича»,– говорится в документе.

***

Читанава Алхас Заурович назначен и.о. главы Администрации Сухумского района.

Соответствующий Указ подписал Президент Республики Абхазия Аслан Бжания: «В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы Администрации Сухумского района Читанава Алхаса Зауровича».

Номер: 74Выпуск: 3952Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Президента РА