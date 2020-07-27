ОБЪЯВЛЕНИЕ

Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации объявляет конкурс по продаже в частную собственность объектов республиканской собственности.

Основание проведения конкурса – Закон РА «О приватизации Республиканской и муниципальной собственности».

Сведения по предмету конкурса

Объект продаж:

1. Здание склада, Лит. «А»

Собственник выставляемого на конкурс недвижимого имущества – Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации.

1. Адрес – г.Сухум, ул. Героев Пограничников, 17.

2. Площадь объекта – 350,0 кв.м.

3. Площадь земельного участка – 1,1 га (0,67 га – доля земельного участка приходится на строение).

4. Начальная цена – 500 000,0 руб.

Условия и сроки восстановления объекта: объём инвестиций не менее 1 500 000,0, в течение 3 лет.

Претенденты представляют следующие документы:

1. Заявку.

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств в установленных Законом случаях.

3. Физические лица представляют документ, удостоверяющий личность.

4. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:

а) нотариально заверенные копии учредительных документов;

б) решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

в) сведения о доле Республики Абхазия административно-территориальной единицы в уставном капитале юридического лица;

г) иные документы, требование к представлению которых может быть установлено законодательством Республики Абхазия;

д) опись представленных документов.

(Окончание в следующем номере)

Номер: 75Выпуск: 3953Рубрика: обществоАвтор: Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации