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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации объявляет конкурс по продаже в частную собственность объектов республиканской собственности.
Основание проведения конкурса – Закон РА «О приватизации Республиканской и муниципальной собственности».
Сведения по предмету конкурса
Объект продаж:
1. Здание склада, Лит. «А»
Собственник выставляемого на конкурс недвижимого имущества – Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации.
1. Адрес – г.Сухум, ул. Героев Пограничников, 17.
2. Площадь объекта – 350,0 кв.м.
3. Площадь земельного участка – 1,1 га (0,67 га – доля земельного участка приходится на строение).
4. Начальная цена – 500 000,0 руб.
Условия и сроки восстановления объекта: объём инвестиций не менее 1 500 000,0, в течение 3 лет.
Претенденты представляют следующие документы:
1. Заявку.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств в установленных Законом случаях.
3. Физические лица представляют документ, удостоверяющий личность.
4. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
а) нотариально заверенные копии учредительных документов;
б) решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
в) сведения о доле Республики Абхазия административно-территориальной единицы в уставном капитале юридического лица;
г) иные документы, требование к представлению которых может быть установлено законодательством Республики Абхазия;
д) опись представленных документов.
(Окончание в следующем номере)
Номер: 75
Выпуск: 3953
Рубрика: общество
Автор: Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации