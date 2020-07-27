В ГАГРЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

Пандемия коронавируса сдвинула сроки проведения праздничных и памятных мероприятий. Так, в Гагре не отметили 75-летие со дня рождения Первого Президента РА В. Ардзинба, День Победы в ВОВ и Международный день защиты детей. В День государственного флага, 23 июля, все эти мероприятия были объединены в один большой праздник.

Главный атрибут государства по уже сложившейся традиции был установлен в селе Псахаре. На церемонии присутствовали ветераны войны, руководство района, главы города Пицунды, сел и поселков района, депутаты, представители различных служб и организаций, общественность. Неслучайно на этом месте ежегодно водружают абхазский флаг. Во время Отечественной войны народа Абхазии именно здесь наши ополченцы понесли первые потери, и с этого места началась Гагрская наступательная операция 2 октября 1992 года, увенчавшаяся первым крупным успехом в ходе войны.

Затем участники церемонии почтили память Первого Президента РА Владислава Ардзинба, возложив цветы и венки к его памятнику.

Более 200 выходцев Гагрского района отдали свои жизни за свободу Апсны. Их имена навсегда вписаны золотыми буквами в историю Отечественной войны.

Открывая мероприятие, и.о. главы Администрации Гагрского района Юрий Хагуш поздравил горожан и гостей.

«День государственного флага – один из светлых и значимых праздников для нашего народа. Таковым он был и будет всегда» – сказал он.

«Я уверен, что наш многострадальный народ будет уверенно идти по пути независимости, выбранному Первым Президентом Владиславом Ардзинба», – сказал в своем выступлении председатель Собрания Гагрского района Астан Агрба.

Состоялась концертная программа. Зрителей своими выступлениями порадовали гагрские музыкальные и танцевальные ансамбли, воспитанники детских музыкальных студий, эстрадные певцы Абхазии. Гагрский фольклорный ансамбль «Кяраз» исполнил песню «Катюша» в честь праздника Победы в ВОВ. Мероприятие было организовано отделом культуры Администрации Гагрского района.

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» по Гагрскому району

Номер: 75Выпуск: 3953Рубрика: политикаАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» по Гагрскому району