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27.07.2020
Номер: 75
Выпуск: 3953
Рубрика: политика
Автор: Политсовет Народной партии Абхазии
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Политсовет Народной партии Абхазии поздравляет героический многонациональный народ А8сны с Днём государственного флага – одного из важнейших символов возрождённой Абхазской государственности, желает нашему народу трепетно хранить, крепить и совершенствовать её во благо всех нас, в память погибших за Свободу и Независимость нашей страны и во имя нашего сегодняшнего и ещё более счастливого будущего.
Номер: 75
Выпуск: 3953
Рубрика: политика
Автор: Политсовет Народной партии Абхазии