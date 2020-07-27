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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 27.07.2020

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Политсовет Народной партии Абхазии поздравляет героический многонациональный народ А8сны с Днём государственного флага – одного из важнейших символов возрождённой Абхазской государственности, желает нашему народу трепетно хранить, крепить и совершенствовать её во благо всех нас, в память погибших за Свободу и Независимость нашей страны и во имя нашего сегодняшнего и ещё более счастливого будущего.


Номер:  75
Выпуск:  3953
Рубрика:  политика
Автор:  Политсовет Народной партии Абхазии

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