ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Политсовет Народной партии Абхазии поздравляет героический многонациональный народ А8сны с Днём государственного флага – одного из важнейших символов возрождённой Абхазской государственности, желает нашему народу трепетно хранить, крепить и совершенствовать её во благо всех нас, в память погибших за Свободу и Независимость нашей страны и во имя нашего сегодняшнего и ещё более счастливого будущего.

Номер: 75Выпуск: 3953Рубрика: политикаАвтор: Политсовет Народной партии Абхазии