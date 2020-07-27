«ПАНДЕМИЯ ПОМОЖЕТ НАМ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ИЖДИВЕНЧЕСКИХ НАСТРОЕНИЙ...»

В Общественной палате РА

В Общественной палате РА прошло расширенное заседание, на котором обсуждались проблемы сельского хозяйства в условиях пандемии коронавируса. В нём приняли участие первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа, депутат Парламента РА Астамур Тарба, президент Торгово-промышленной палаты РА Тамила Мерцухалава, руководитель Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа, представители профильных ведомств, ученого сообщества и предприниматели.

Секретарь Общественной палаты Гули Кичба сообщила о том, что к ним часто обращаются предприниматели и сельхозпроизводители с вопросом о государственной поддержке в условиях пандемии и о перспективах развития агропрома в стране.

– Вопрос продовольственной безопасности Абхазии в условиях пандемии стал сегодня особо актуальным, – сказала она. – Кризис в экономике, закрытая граница вернули многих жителей страны в сёла, к земле.

Олег Дамениа выразил уверенность, что Абхазия может справиться с экономическим кризисом с помощью двух отраслей – сельского хозяйства и энергетики:

– Мы разработали Стратегию социально-экономического развития Абхазии до 2025 года, которая была утверждена Указом Президента РА еще в марте 2016 года. В ней даны рекомендации, касающиеся и сельскохозяйственной отрасли. Наши прогнозы, по-существу, подтвердились. Они основывались на научных исследованиях. В числе приоритетных отраслей развития экономики Абхазии мы выделили энергетику, сельское хозяйство и сферу туризма. Туризм – наиболее уязвимая отрасль, здесь много рисков, что показала и ситуация с эпидемией. Банковские кредиты, выделенные Россией Абхазии по линии Инвестпрограммы, имело смысл направить не на строительство очередных пансионатов и гостиниц, а на сельхозпроизводство. Мы не говорим, что находимся в совершенно безвыходной ситуации. Абхазия не раз испытывала серьезные сложности, в том числе и экономические. Вспомним войну и блокаду. Кто нам помогал тогда? Кто присылал деньги? Мы же сами внутри страны нашли выход из этой ситуации, взяли в руки лопаты и прокормили не только воинов, но и самих себя. Я помню ситуацию, когда российские миротворцы, дислоцированные в санатории МВО, закупали местную картошку и отправляли её своим семьям в Россию, потому что здесь все было гораздо дешевле, чем в России. У нас есть опыт выживания в сложных ситуациях. Но после 2008 года мы стали терять этот опыт и ждать, когда в страну придет российская финансовая помощь. Я надеюсь на то, что эта пандемия поможет нам избавиться от иждивенческих настроений, и рассчитываю в первую очередь на наши внутренние силы и труд.

Доктор экономических наук Хатуна Шат-ипа отметила, что урон сельскому хозяйству Абхазии нанесли мизерные объемы финансирования и неэффективная система управления отраслью.

– В 2020 году на финансирование сельхозотрасли было выделено всего 15 миллионов рублей. Таких мизерных объемов финансирования сельского хозяйства не было с 2007 года. По данным Госстата, численность занятых в сельском хозяйстве в Абхазии в 2019 году составила 188 человек. Это численность небольшого колхоза.

Президент ТПП РА Тамила Мерцхулава отметила:

– Сегодня как никогда важно, чтобы сельское хозяйство стало одним из ведущих секторов экономики Абхазии. Хочу напомнить, что в свое время наша республика считалась аграрной, и сегодня при правильном подходе сельское хозяйство реально может стать ведущей отраслью в экономике республики, что весьма актуально в это сложное время. Более того, все чаще звучат высказывания о необходимости скорейшего возрождения этой отрасли.

Не стоит забывать, что развитое сельское хозяйство – это продовольственная безопасность любого государства, и любая страна должна быть заинтересована в ее обеспечении. Хотелось бы обратить внимание на следующее: участвуя в международных выставках и проводя презентацию экономического потенциала нашей страны в статусе независимого государства, ТПП позиционирует Абхазию в качестве надежного бизнес-партнера, продвигает продукцию абхазских сельхозпроизводителей. Назовите мне хотя бы одну туристическую страну, где практически все продукты завозят извне? Какой смысл приглашать туристов и кормить их чужими продуктами? По сути, сегодня многие из нас работают на развитие сельского хозяйства другого государства! Производя закуп местной продукции, мы тем самым не только поддержим отечественных производителей, но и сократим импорт продовольственных товаров.

Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства РА Беслан Джопуа отметил, что их ведомство приветствует диалог, посвященный развитию сельского хозяйства в период пандемии.

– Если в 2019 году пахотные площади занимали 2370 га, то в условиях пандемии в Абхазии уже обработано 7563 га. Это не заслуга государства, это заслуга людей, которые имеют подсобные хозяйства. Из-за карантина, из-за закрытия учреждений, организаций, имея свободное время, они сделали то, на что ранее руки не доходили. Но я не говорю, что это показатель развития сельского хозяйства. Сегодня в разработке находится проект закона о развитии сельского хозяйства Абхазии. У нас мало людей, которые в той или иной форме не связаны с сельским хозяйством, с личным подсобным хозяйством. И мы все знаем, какой это тяжелый труд. В сельском хозяйстве не будет продвижения без серьезных государственных дотаций. Когда мы вспоминаем о советском прошлом, о том, что в Абхазии было развито сельское хозяйство, надо вспомнить и о том что в каждом селе были животноводческие фермы, цитрусовые хозяйства. Мы должны помнить и о том, что это была политика обеспечения занятости населения. И при этом в республику завозили многие продукты: куры, мясо, яйца. Мы не можем только своими силами обеспечить всеми необходимыми продуктами население. Но мы должны регулировать этот процесс, защищать местных производителей, в том числе и с помощью НДС. Сегодня мед исключен из списка товаров, подпадающих под ввозной НДС. Получается, что у нас есть свой мед, который мы должны экспортировать, а мед в Абхазию из РФ все равно завозится и не облагается налогом. Возможно, это небольшие партии, но все же факт остаётся фактом. Подобная ситуация будет меняться по результатам наших встреч с предпринимателями. Что касается завода по переработке меда, то он будет работать, там будет новый руководитель.

Что можно сегодня предложить нашему крестьянину? Этот вопрос нужно решать всем вместе. Надо прийти в каждое село, понять, какая помощь нужна. Такие намерения есть. Думаю, совместно мы сможем сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

Мадина ЧАГАВА

(Фото автора)

Номер: 75Выпуск: 3953Рубрика: политикаАвтор: Мадина ЧАГАВА