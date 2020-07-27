ИЗНАНКА КОНФЛИКТА, или КТО ПОДСТАВИЛ ООО КБ «СУХУМ-БАНК» – БАНК №1

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Сухум-Банк» является кредитной организацией, зарегистрированной под №1 в Банке Абхазии в 1994 году. На протяжении 26 лет этот банк успешно специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей, предпринимателей малого бизнеса, государственных компаний, предоставляет весь спектр банковских услуг, является лидером по зарплатным проектам – обслуживает более 70 государственных организаций и коммерческих предприятий. Качественное обслуживание клиентов и расширение партнерской сети являются приоритетным направлением в деятельности менеджмента банка.

Несмотря на трудности, возникшие в связи с пандемией коронавируса, «Сухум-Банк» старательно поддерживает качество обслуживания своих клиентов, а также предоставляет возможность «кредитных каникул» для заемщиков.

Партнерами банка являются кредитные организации Республики Абхазия и Российской Федерации – НПС «APRA», АО «КИВИ Банк», АО «RAPIDA», ПАО «Сбербанк», ПАО «ТКБ», ПАО «ВТБ», РНКО «Платежный Центр», АО АКБ «Новикомбанк», участники платежей по системе банк-клиент, а также международной системы денежных переводов и платежей «Золотая Корона» и «CONTACT».

КБ «Сухум-Банк» сегодня – это команда, в которую входит множество квалифицированных сотрудников, работающих над превращением банка в лучшую сервисную компанию с продуктами и услугами мирового уровня. Его сотрудники шагают в ногу с современными тенденциями рынка, уверенно ориентируясь в стремительно меняющихся технологиях и предпочтениях клиентов. Такой подход позволяет банку не просто быть ближе к своим клиентам, но и всегда оставаться для них надежным партнером.

Однако в этом году деловую репутацию КБ «Сухум-Банка» кто-то решил поставить под сомнение. Более того, банк обвинили в попытке «рейдерского» захвата государственного объекта – ГК «Гудаутская нефтебаза» ГК «Абхазтоп». Об этом руководство «Абхазтопа» заявило официально в СМИ. Однако Правление банка категорически опровергает обвинение в мошенничестве. За разъяснением редакция газеты «РА» обратилась к председателю правления КБ «Сухум-Банк» Дауту Валентиновичу Агрба. Вот о чём он нам рассказал:

– Это дело началось в конце 2015 года. Одно из обычных взаимоотношений банка и заемщика. Бывают ситуации, когда организации или клиенты пользуются банковским кредитом и возвращают его вовремя. Но бывает и иначе, когда не возвращают, и тогда появляется проблема. Предприятие «Гудаутская нефтебаза», которая является нашим должником, была клиентом нашего банка и обратилась к нам в 2015 году с ходатайством о предоставлении кредита для реализации своих задач, т.е. для приобретения ГСМ. Так как это предприятие является структурным подразделением «Абхазтопа», ходатайство выдало его руководство. Кроме того, высшее руководство страны в то время также попросило нас помочь им, так как «Гудаутская нефтебаза» являлась предприятием районного масштаба. В принципе никаких проблем в будущем возникнуть не должно было. Гарантией было предоставлено государственное имущество – ГК «Гудаутская нефтебаза». Кредит в размере 40 миллионов рублей был выдан под 18 % годовых. Нам это было выгодно, так как он был привлечен из Национального банка страны. Мы за него платили 12%, а 6 % оставалось нам. Но это не главное. Когда предприятие оборачивает средства, банк зарабатывает и на комиссионных доходах. Перед Нацбанком мы свои обязательства выполнили. Но предприятие нам кредит не вернуло. Срок возврата был два года. «Гудаутская нефтебаза» частично погасила кредит, исполняя свои обязанности определенное время. Но потом у них возникли трудности, и они перестали обслуживать свой долг. Есть досудебный порядок разрешения такого рода споров. Судятся и договариваются, реструктурируют кредит для того, чтобы предприятие могло выплатить. Они заложили свою базу. Мы обратились в суд, который принял решение о взыскании долга. Если долг не может быть выплачен, то взыскание обращается на имущество. Оно выставляется на торги. Если имущество стоит больше, чем долг, то разница остается предприятию. Мы так и поступили. В 2017 году мы погасили кредит перед Нацбанком. И начали вести переговоры с предприятием. Они уговаривали нас, просили подождать. Ровно год как у нас идут судебные дела. В декабре прошлого года мы заключили мировое соглашение в суде, где сторона признала свой долг 64 миллиона рублей. Всё это происходило в присутствии представителей Министерства экономики и других лиц. Оно вступило в законную силу. В рамках решения объект должен был службой судебных исполнителей опломбирован и передан на ответственное хранение для того, чтобы вынести его на торги, реализовать и погасить задолженность. Все этапы пройдены. Но мы столкнулись с проблемой – организация, которая должна проводить торги, отказалась это делать. Объяснили это так: нет инструкции, по которой они могут выставлять на торги государственное имущество. Мы подали в суд и на эту организацию, чтобы в рамках закона урегулировать и этот пункт. Судебное решение было вынесено в пользу банка, это было 17 июня нынешнего года. Затем пошли разного рода заявления, нас стали обвинять в «рейдерском» захвате. ГИА «Апсныпресс» опубликовало заявление «Абхазтопа». Далее мы подали в суд на «Апсныпресс» и «Абхазтоп» за клевету. Новый руководитель «Абхазтопа» дал несколько интервью. Суть дела в том, что опубликована фейковая информация, не соответствующая действительности. И слова «рейдерский» захват – это обвинение в уголовном преступлении. Обвинять банк в том, что мы хотим захватить чужое имущество путём обмана и злоупотребления – явная ложь, не соответствующая действительности. Мы – банк, нам нужны деньги, а не имущество.

Согласование с Министерством экономики должна была осуществить Госкомпания «Абхазтоп», но они утверждают, что это должны были сделать мы. Есть понятие «имущество, ограниченное в обороте» и «имущество, изъятое из оборота». Первое может быть включено в перечень объектов по приватизации. Однако нам говорят, что объект нельзя продать, хотя его продать можно. Они говорят, что есть долг, и на него не должны начисляться проценты.

Министерство экономики наблюдает. Оно является третьей стороной и не может вмешиваться, так как есть решение суда, вступившее в законную силу. Слово «рейдерский» захват послужило основанием для нашей подачи в суд иска о защите чести и достоинства. Мы не могли не отреагировать.

Наше заявление тоже было опубликовано на сайте «Апсныпресс», но в форме заявления о финансовых взаимоотношениях. Если информация не соответствует действительности, то есть порядок опровержения. Нужно было опровергнуть и удалить недостоверную информацию. Но до сих пор она висит на сайте. Возможно, что судебные разбирательства вновь будут у нас. Есть решение суда, есть задолженность перед нами, банк несет убытки. После того как мы подали в суд, мы обратились к председателю Союза журналистов Руслану Хашигу с объяснительным письмом. Журналисты подписали заявление о том, что наши требования не законны, и они просят отозвать иск на «Апсны-пресс». Иск отозвать мы не можем, так как это защита наших интересов. Наше заявление на сайте «Апсныпресс» опубликовано, но не в той форме в которой нужно было нам. Оно должно было выглядеть как опровержение, а заявление «Абхазтопа» должно было быть удалено. Мы предложили форму мирового соглашения. Мы не вводим цензуру. Это чушь. Мы не преследуем цель забрать объект. Мы добиваемся, чтобы вернули наши деньги. Если сумму рассчитать на сегодняшний день, то она уже переваливает за 70 миллионов рублей. Мы получили от них 2 миллиона 400 тысяч рублей, а отдали Нацбанку 40 миллионов и 12% годовых. По сути, письмо «Абхазтопа», согласие на выдачу кредита говорит о том, что именно он является поручителем.

Мы будем отстаивать свою репутацию и возвращать свои деньги. Все документы были оформлены надлежащим образом, есть решение суда. 28 июля у нас будет первое слушание, и мы готовы рассматривать мировое соглашение с «Апсныпресс». А что касается «Абхазтопа», то мы намерены и дальше защищать честь и репутацию нашего банка и возвращать наши деньги. Наше дело будет продолжаться до тех пор, пока Госкомимущество не устроит торги.

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Изнанка конфликта заключается в одной ключевой фразе из текста Даута Агрба: «Высшее руководство страны в то время также попросило нас помочь им». Комментарии тут излишни. КБ «Сухум-Банк» хочет вернуть свои деньги, а новое руководство ГК «Абхазтоп» не хочет расплачиваться за прежних руководителей. Спору нет, очень плохо, что принципиальные люди нравятся не всем и не с первого взгляда. Но за принципы приходится бороться.

Известно, что худой мир лучше доброй ссоры. Не надо поднимать бурю в стакане воды, хоть эта буря стоит немалых денег. Забывать плохое и помнить хорошее свойственно людям. Добро обязательно должно торжествовать в человеке. Однако оно бывает наказуемо.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 75Выпуск: 3953Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА