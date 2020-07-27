COVID-19: ВОПРОС ОТКРЫТИЯ ГРАНИЦЫ

В Общественной палате РА

В Общественной палате РА прошло заседание, на котором обсуждались вопросы открытия границы, перспективы курортного сезона и эпидемиологическая обстановка в стране. В нём приняли участие министр здравоохранения РА Тамаз Цахнакия, министр по туризму РА Теймураз Хишба, главные санитарные врачи Абхазии и столицы Людмила Скорик и Алла Беляева, депутаты Парламента РА Рауль Лолуа и Алхас Джинджолия.

Открывая заседание, секретарь Общественной палаты РА Гули Кичба обратила внимание присутствующих на статью «Хибла Герзмава говорит о том, к чему следует прислушаться», опубликованную в одном из номеров газеты «Республика Абхазия». Гули Качба процитировав её автора Юрия Кураскуа: «Я лично доверяю и прислушиваюсь к ней (Хибле Герзмава. – Авт.) как к прошедшей через «легкое» испытание COVID-19, больше, чем к Всемирной организации здравоохранения, которая просто «прошляпила» умение определять и разрабатывать препараты и вакцины на «будущие» болезни». Она отметила, что в Общественную палату обращаются граждане, обеспокоенные тем, что в Абхазии может начаться вспышка заболеваемости, если границу откроют. Для разъяснения ситуации Гули Кичба предоставила слово экспертам.

Тамаз Цахнакия привел цифры:

– С начала пандемии в Абхазии заболело всего 38 человек, из них 37 человек выздоровели. Одна женщина, 1925 года рождения, умерла. Внутреннего очага инфекции нет, все инфицированные COVID-19 прибыли из России. Более месяца ни одного заболевшего выявлено не было. В целом эпидемиологическая обстановка в Абхазии стабильная и благополучная. На базе Гудаутской районной больницы создан центр на 300 коек, инфекционный госпиталь на 30 коек и реанимационное отделение на 14 коек. До конца месяца в Гудаутской ЦРБ должен быть уже установлен аппарат компьютерной томографии. К работе привлечены 180 сотрудников – врачи, медсестры и технический персонал. Еще 120 врачей терапевтического профиля можно привлечь к работе в случае необходимости.

Людмила Скорик считает, что ресурсы ее службы по диагностике COVID-19 ограничены:

– В республике работает единственная лаборатория, которая имеет тест-системы еще на 2000 обследований. Но ввиду того, что сейчас российская сторона потребовала справки об отсутствии коронавирусной инфекции, естественно, эти тесты тратятся в геометрической прогрессии. Мы не отслеживаем ситуацию в республике по заболевшим гражданам, а отслеживаем или подтверждаем, что мы благополучны в эпидемиологическом отношении. На какой период времени хватит мне данного количества тестов, сейчас я не могу рассчитать. Тестирование проводят четыре лаборанта. При увеличении потока людей через границу лаборатория не справится с их обследованием. Единственным барьером для инфекции является граница, если мы не завезем ее сюда, то ее у нас и не будет!

Теймураз Хишба напомнил, что въездной туризм – это единственный реальный сектор экономики:

– В Абхазии более 25 тысяч койко-мест в санаторно-курортном комплексе. И как минимум в четыре раза больше в частном секторе. Это реальная жизнь реальных людей, которая зависит от курортного сезона. Если мы не открываем границу, то тогда мы должны сказать – что им делать дальше? Недооценивать значимость сезона сложно. От этого действительно зависит жизнь многих граждан в нашей республике. Около 20 тысяч человек задействованы в курортной сфере. Денежная масса здесь появляется именно летом. Что нам делать дальше? Я согласен с врачами, но весь мир пошел по другому пути. Когда мы разрабатываем правила, мы смотрим на опыт других стран. Сегодня благополучная страна – Арабские Эмираты, идёт на открытие сезона, хоть и со справками.

Рауль Лолуа отметил, что в Парламент обращаются граждане с просьбой открыть границу. «Мы закрыли свои границы, это был самый эффективный способ. Сейчас мы видим, что в сопредельных странах ситуация становится лучше, читаем, что происходит в Сочи, Крыму, там огромное количество отдыхающих. Можно дальше оставить границу закрытой, но это не решит проблему, можно зажмурить глаза, спрятаться в пещере, но вопрос остается открытым. Нам необходимы определенные инструкции, взаимодействие с российскими коллегами», – подчеркнул он.

По мнению депутата, настало время облегчить режим на границе.

– Наша задача – дать людям работу, обеспечить их зарплатами. Люди работали в туристической сфере, зарабатывали, а теперь у некоторых даже на лекарства нет денег. Мы должны дать возможность людям заработать, как мы людям объясним, что в Краснодарском крае курортный сезон состоялся, а у нас нет. Я понимаю нашу общую тревогу, но мы должны понимать, что нужно поддержать власть, надо принять совместное решение.

Член Общественной палаты Тимур Пипия отметил двоякость ситуации:

– Я не понимаю тех людей, которые сегодня возьмут на себя ответственность по решению вопроса открытия границы. Мы должны принять какое-то консолидированное решение в этом вопросе, чтобы не власть одна была во всём виновата.

Завершая заседание, собравшиеся решили дождаться заключения представителей Роспотребнадзора и Оперативного штаба по защите населения от коронавируса.

Мадина ЧАГАВА

(Фото автора)

Номер: 75Выпуск: 3953Рубрика: политикаАвтор: Мадина ЧАГАВА