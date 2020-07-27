ИЗБРАННЫЙ

Первому Президенту РА – 75 лет

(Продолжение. Начало в № 74)

Серьезно обеспокоили не только абхазцев, но и других жителей республики подготовка и обсуждение проекта государственной программы развития грузинского языка, в которой поставлен вопрос об использовании грузинского языка как единственного официального языка во всех учреждениях, об обязательном обучении ему каждого жителя республики. Это еще раз разбередило незаживающие раны, напомнило о грубых искажениях истории абхазского народа, о попранных правах абхазской автономии».

Да, так заявлял он на всю страну, к великому неудовольствию грузинских депутатов и тбилисского руководства и к радости Народного Форума Абхазии: не ошиблись в выборе и получили настоящего лидера!

Еще одна цитата:

«26 мая 1988 года в Абхазской АССР было отмечено восстановление грузинской государственности. Дело историков оценивать значимость этого события в жизни грузинского народа. Между тем в истории абхазского народа эти события связаны с государственностью, которая потопила в крови в 1918 году Абхазскую большевистскую коммуну, а впоследствии осуществляла террор в селах Абхазии. Это празднование привело абхазское и грузинское население автономной республики на грань столкновения. По поступившим и поступающим к нам многочисленным телеграммам, телефонограммам и другим сообщениям, ситуация в Абхазии по сей день остается очень тревожной. Если не принять срочные меры, может произойти непоправимое. К сожалению, ЦК КПСС и Совет Министров СССР хранят молчание, несмотря на запрос группы депутатов от Абхазской АССР, поданный 25 мая сего года. Мы настоятельно просим всех народных депутатов СССР поддержать наше предложение – создать специальную комиссию из числа народных депутатов по изучению положения дел в области межнациональных отношений в Абхазии».

Как в воду смотрел!

Но это глас вопиющего в пустыне.

В том же выступлении молодой абхазский политик упомянул имя Эдуарда Шеварднадзе, тогда министра иностранных дел СССР, процитировав слова последнего, когда он был секретарем компартии Грузии: «Прямо надо сказать, что в прошлом в известном нам периоде в отношении абхазского народа проводилась политика, которую практически следует характеризовать как шовинистическую, давайте будем называть вещи своими именами, эта политика в корне противоречила как интересам грузинского народа, так и интересам абхазского народа, интересам укрепления ленинской дружбы советских народов». (Речь идет о сталинизме).

Есть старое изречение: «Быстро мелькает челнок на станке жизни, и ни один ткач не знает, какую ткань он ткет!».

Этот самый Шеварднадзе, так пекущийся о «ленинской дружбе советских народов», этот хитрый лис и царь хамелеонов, спустя три года с удовольствием возьмет на себя роль Дракона, несущего смерть народу Абхазии, оставив неискушенному еще политику роль Бога Грозы, заранее обреченного на поражение. Отчего так? Ну какой это Бог – без самолетов и танков, и без поддержки такого самодержца, как Борис Ельцин!

Этот сюжет разыграется, как мы уже сказали, через три года, а пока все катилось, как снежный ком: провозглашение Грузией независимости, развал Советского Союза, уличные бои в Приднестровье и Южной Осетии...

В 1990 году Владислав Ардзинба был избран председателем Верховного Совета Абхазии.

Он потом скажет, что к такой карьере себя не готовил и сожалеет о вынужденном уходе из науки. Но тогда выбор был сделан, и если он и не хотел пускаться в бурное море большой политики, то этого желали другие. Они сплотились вокруг него, они помогали ему и настояли на своем.

Мы часто говорим: человек – хозяин своей судьбы.

В какой-то мере – да. Но последнее слово за господом Богом. Значит, и Всевышнему было угодно, чтобы именно такой человек возглавил маленькую республику в канун тяжких испытаний ее народа.

Тем временем криминальный режим в Грузии возглавил Эдуард Шеварднадзе. Тучи сгущались. Автономная Республика Абхазия практически и юридически была аннулирована новой конституцией Грузии. Из Тбилиси шли угрозы, директивы, ультиматумы...

Вот тогда ученый, ставший политиком, пожалел о развале Советского Союза. Да, многое в этом Союзе не устраивало, но это была великая страна, и в таком государстве сама идея уничтожения маленького народа не могла бы родиться.

Снявши голову, по волосам не плачут.

А к Сухуму вольготно, без помех уже катила вся драконова рать! И пришлось срочно оставлять столицу вверенной ему республики, отходя за Гумисту, в Гудауту. Здесь абхазы проживали компактно, и была какая-то гарантия безопасности.

По реке Гумисте также срочно надо было организовать рубеж обороны.

От всей и без того крохотной республики у Председателя Верховного Совета и по совместительству Председателя Государственного комитета обороны остался только Гудаутский район. И в Тбилиси, да и на всем постсоветском пространстве не сомневались в скором поражении гудаутского сидельца.

(Продолжение в следующем номере)

Юрий ЛАКЕРБАЙ, газета «Республика Абхазия», № 73, 5-6 июля 2003 года

Номер: 75Выпуск: 3953Рубрика: политикаАвтор: Юрий ЛАКЕРБАЙ, газета «Республика Абхазия», № 73, 5-6 июля 2003 года