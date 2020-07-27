ВЛАДИМИР ДЖАМАЛОВИЧ АВИДЗБА

Слово о гражданине Апсны

20 июля 2020 года после непродолжительной болезни ушел из жизни известный государственный и общественный деятель, Чрезвычайный и Полномочный Посол РА, заслуженный журналист РА, публицист, ведущий научный сотрудник АбИГИ им. Д. И. Гулиа, доцент кафедры международных отношений АГУ Владимир Джамалович Авидзба.

В.Д.Авидзба родился 25 июня 1937 года в с.Верхней Эшере Сухумского района Абхазии. После окончания средней школы в родном селе В. Авидзба начал свой трудовой путь в 1956 году в качестве актера Абхазского государственного драматического театра им. С. Я. Чанба. Вскоре он поступает на филологический факультет Сухумского педагогического института им. А. М. Горького и оканчивает его в 1961 году. В 1967 году завершает учебу в аспирантуре, а в 1969 году защищает кандидатскую диссертацию на тему «Проведение крестьянской реформы в Абхазии». Эта работа, актуальная по сию пору, была издана отдельной монографией в 1985 году.

В 1961 – 1967 годах Владимир Авидзба – секретарь Сухумского и Очамчырского райкомов комсомола, где раскрылись его лидерские качества и организаторские способности в работе с молодежью.

Много сил и знаний отдал Владимир Джамалович абхазской журналистике. С 1967 по 1975 год он – заведующий отделом, заместитель главного редактора национальной газеты «Апсны Капш». Здесь сполна проявился талант журналиста и публициста В. Д. Авидзба, несомненно запомнившегося читателям своими содержательными публикациями, поднимавшими злободневные проблемы абхазского общества того периода.

Активная журналистская деятельность и гражданская позиция В. Д. Авидзба привлекли внимание руководства Абхазии, и он в 1975 году переводится на работу в Абхазский обком партии в качестве зав. отделом торговли, плановых и финансовых органов. Затем, в 1977 году, он избирается первым секретарем Ткуарчалского горкома партии. За время своей работы в городе абхазских горняков он зарекомендовал себя честным, принципиальным и чутким руководителем, защитником интересов как трудовых коллективов, так и рядовых граждан.

Следующим этапом трудовой деятельности В. Д. Авидзба становятся 1982 – 1991 годы, когда он занимает ответственные должности заведующего идеологическим отделом и секретаря республиканского комитета партии. В это переломное время в Абхазии происходили важные исторические процессы, движущей силой которых являлось абхазское национально-освободительное движение. Несмотря на диктат и жесткий контроль Грузии, В. Д. Авидзба был в числе тех партийно-советских работников, которые отстаивали интересы абхазского народа в рамках своей служебной деятельности.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов В. Д. Авидзба находился в прифронтовом селе Эшере, выполнял отдельные поручения руководства, занимался вопросами эвакуации эшерских детей в Российскую Федерацию.

С 1994 года В. Д. Авидзба – Полномочный Представитель Республики Абхазия в Турции, являвшейся основным ареалом проживания абхазской зарубежной диаспоры. Назначая В.Д. Авидзба на этот ответственный участок работы, руководство Абхазии учитывало его большой жизненный и трудовой опыт, давние и тесные связи с видными представителями диаспоры, также знание им турецкого языка. И будучи на этой должности в течение 20 лет, до 2014 года, он проявил выдающиеся дипломатические способности, ускорившие налаживание духовных, культурных и экономических связей диаспоры с исторической родиной. За это же время при непременном участии В.Д.Авидзба здесь происходили значимые для Абхазии события: встречи и переговоры под эгидой ООН, визиты абхазских руководителей, представителей культуры, искусства и науки. Заслуги В. Д. Авидзба получили признание, ему был присвоен высший дипломатический ранг – Чрезвычайного и Полномочного Посла.

После завершения своей работы в качестве Полномочного Представителя Республики Абхазия в Турецкой республике, В.Д.Авидзба возвращается к научной деятельности. С 2015 года он – старший, а с 2018 года – ведущий научный сотрудник отдела источниковедения Абхазского института гуманитарных исследований АНА. Его деятельность в Абхазском институте была связана с исследованием проблем исторического прошлого и современных реалий абхазской диаспоры. Большой положительный резонанс в абхазском обществе вызвало издание книги представительницы абхазской диаспоры в Турции Лейлы Ачба «Воспоминания черкесской принцессы» в переводе на русский язык В. Д. Авидзба (Сухум, 2017). Он же подготовил к изданию книгу ученого, известного деятеля диаспоры Мустафы Бутба.

В последнее время Владимир Джамалович занимался подготовкой к печати своих дневниковых записей, сделанных им в период пребывания в Турецкой республике. Эти и другие работы, оставшиеся неоконченными, будут завершены его коллегами.

В.Д.Авидзба избирался депутатом Верховного Совета Абхазии 10, 11, 12 созывов. Весомы его заслуги, как и других абхазских депутатов, в подготовке и принятии на исторической сессии 25 августа 1990 года постановления «О правовых гарантиях защиты государственности Абхазии» и Декларации о государственном суверенитете Абхазии.

Где бы не довелось трудиться В. Д. Авидзба, он проявил себя ответственным и высокопрофессиональным работником и руководителем. Родина по заслугам оценила его трудовую деятельность, он награжден орденами «Ахьдз-Апша», «Знак Почета», многими медалями и почетными грамотами.

Светлая память о гражданине и патриоте Абхазии, любящем семьянине, отзывчивом друге и товарище, добром наставнике молодежи останется в сердцах и памяти родных и близких, всех тех, кто знал Владимира Джамаловича Авидзба.

Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа

Номер: 75Выпуск: 3953Рубрика: политикаАвтор: Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа