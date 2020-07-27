РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РА

О назначении Багателия А. Ч. директором Рицинского реликтового национального парка

В соответствии с пунктом 20 «Положения о Рицинском реликтовом национальном парке», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 13 августа 1996 года № 143:

Назначить Багателия Адамура Чантаевича директором Рицинского реликтового национального парка. А.АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия

г.Сухум, 23 июля 2020 г., № 141

Номер: 75Выпуск: 3953Рубрика: политикаАвтор: А.АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия