ОБ ИТОГАХ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с представителями делегации Министерства здравоохранения Российской Федерации.

На встрече присутствовали министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия и заместитель министра Алхас Конджария.

Министр представил Премьер-министру прибывших коллег:

«С целью оказания консультативно-методической помощи медицинским учреждениям Абхазии, оказывающим специализированную помощь больным новой коронавирусной инфекцией Covid-19, к нам прибыли специалисты Минздрава России: начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи Управления организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Краснодарского края, главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Краснодарского края Дмитрий Гурбич, заведующая эпидемиологическим отделом ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер №1» Ирина Анищук, врач-инфекционист группы анализа оказания помощи при инфекционных болезнях ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России» Александр Дмитриев.

Цахнакия констатировал, что абхазские и российские коллеги успели посетить Гудаутскую ЦРБ и Сухумскую инфекционную больницу.

«Мы осмотрели госпиталь в Гудауте и ознакомились с материально-технической базой, количеством койко-мест, организацией работы медперсонала. Кроме того, нам рассказали о том, как здесь осуществляется ПЦР-диагностика на коронавирусную инфекцию», – сообщил Александру Анкваб Дмитрий Гурбич.

После посещения лечебных учреждений российские специалисты приняли участие в совещании в Минздраве Абхазии.

Номер: 75Выпуск: 3953Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации