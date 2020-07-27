ГАЛСКИЙ РАЙОН НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ

Президент РА Аслан Бжания представил активу Галского района нового руководителя Администрации Константина Пилия.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

К.Пилия был назначен на эту должность Указом главы государства 21 июля 2020 года.

«Константин Пилия имеет солидный опыт управленческой работы. Долгие годы он был главой Собрания города Сухума. Есть определённые установки, которые он получил. Мы заинтересованы в том, чтобы в этом районе был обеспечен правопорядок, в полном объеме соблюдались права жителей Галского района.

Галский район – неотъемлемая часть Республики Абхазия. Мы постараемся уделять максимально возможное внимание вашему району»,– заявил глава государства.

Аслан Бжания поблагодарил бывших руководителей Галского района за работу и вклад в развитие региона.

«Я понимаю, какая ответственность ложится на меня, и хочу вас заверить, что весь опыт и умение, накопленные мною за 20 лет работы депутатом нескольких созывов Собрания города Сухума и депутатом Парламента Республики Абхазия, будут направлены на решение задач улучшения благосостояния граждан, обеспечения их безопасности и развития экономики района», – сказал Константин Пилия.

Он подчеркнул важность интеграции жителей Галского района, и в особенности молодежи и студентов, во внутреннюю жизнь страны. «Этим вопросам я намерен уделить пристальное внимание»,– сказал он.

Президент РА подчеркнул важность взаимодействия представителей всех ветвей власти в районе.

«Все, кто работает и представляет власть в этом районе, обязаны добросовестно выполнять свою работу. Все мы являемся людьми, которые должны обслуживать интересы жителей, наших граждан. Вы избирали нас для этого»,– сказал глава государства.

А.Бжания сообщил о намерении в скором времени открыть в Галском районе Общественную приемную Президента РА.

«Жители Галского района будут иметь возможность непосредственно обращаться ко мне со своими вопросами, предложениями и жалобами. Вы можете быть уверены в том, что ваш район без внимания со стороны главы государства не останется», – сказал А. Бжания, обращаясь к жителям Галского района.

Номер: 75Выпуск: 3953Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс