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27.07.2020
Номер: 75
Выпуск: 3953
Рубрика: политика
Автор: Об этом сообщает пресс-служба Президента РА
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Президент РА Аслан Бжания принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Абхазия Алексея Двинянина и советника-посланника Посольства Максима Литвинова.
Во встрече участвовал министр иностранных дел РА Даур Кове.
Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества Абхазии и России.
Об этом сообщает пресс-служба Президента РА
Номер: 75
Выпуск: 3953
Рубрика: политика
Автор: Об этом сообщает пресс-служба Президента РА