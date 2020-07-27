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ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА 27.07.2020

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Президент РА Аслан Бжания принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Абхазия Алексея Двинянина и советника-посланника Посольства Максима Литвинова.

Во встрече участвовал министр иностранных дел РА Даур Кове.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества Абхазии и России.

Об этом сообщает пресс-служба Президента РА


Номер:  75
Выпуск:  3953
Рубрика:  политика
Автор:  Об этом сообщает пресс-служба Президента РА

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