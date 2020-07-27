ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Президент РА Аслан Бжания принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Абхазия Алексея Двинянина и советника-посланника Посольства Максима Литвинова.

Во встрече участвовал министр иностранных дел РА Даур Кове.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества Абхазии и России.

Об этом сообщает пресс-служба Президента РА

Номер: 75Выпуск: 3953Рубрика: политикаАвтор: Об этом сообщает пресс-служба Президента РА