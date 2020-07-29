ОБЪЯВЛЕНИЕ

(Окончание. Начало в № 76)

Условия конкурса:

1. Ограничение изменения профиля деятельности.

2. Проведение реставрационных, ремонтных и иных работ в отношении объектов культурного наследия, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

3. Обязательства соискателя по форме платежа.

4. Внесение задатка в размере 20% от начальной цены объекта приватизации.

5. Обязательства соискателя по объему инвестиций в приобретаемый объект.

6. Финансирование соискателем содержания прилегаемой к объекту территории из части территорий общего пользования.

Участниками конкурса признаются соискатели, признающие обязательность выполнения условий. Победителем конкурса признается претендент, предлагающий наилучшие условия.

Срок подачи заявок – 25 дней с даты опубликования информационного сообщения.

Время приема заявок – с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 ч.

Место приема заявок – Госкомимущество РА.

Адрес: г. Сухум, ул. Пушкина, 16, 3-й этаж.

Телефоны: 229-75-67, 229-75-66.

Задаток для участия в конкурсе зачисляется на р/с 40302810400001000010 Министерства финансов РА (Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации л/с 05029000030), ИНН 12001711, КПП 111000377 в Национальном банке РА.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с этого счета.

Предоставление полной информации по данным объектам и процедуре проведения конкурса, а также ознакомление с условиями договора купли-продажи имущества осуществляется Государственным комитетом Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации.

Проведение конкурсов – в течение 10 дней с момента прекращения приема заявок.

Номер: 76Выпуск: 3954Рубрика: обществоАвтор: Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации