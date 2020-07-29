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УРА – АГУ!!!
Приемная комиссия Абхазского государственного университета приняла решение зачислить всех абитуриентов без экзаменов, сообщил Sputnik первый проректор Абхазского государственного университета Виктор Маландзия.
«Из-за того что ситуация в стране с коронавирусом в последнее время ухудшилась, мы приняли решение принять абитуриентов без экзаменов во избежание распространения вируса», – отметил В.Маландзия.
Также он добавил, что есть еще одна причина, почему студентов приняли без экзаменов.
Он объяснил это тем, что в этом году по первым вступительным экзаменам стало ясно, что общий уровень знаний абитуриентов «оставляет желать лучшего». Именно поэтому приемная комиссия решила не испытывать дальше студентов, а проверить их знания на первой сессии.
«В период карантина школы были закрыты, именно поэтому абитуриенты не смогли должным образом подготовиться к вступительным экзаменам», – сказал В.Маландзия.
В этом году в Абхазский государственный университет было подано 668 заявок на поступление.
Номер: 76
Выпуск: 3954
Рубрика: общество
Автор: Спутник-Абхазия