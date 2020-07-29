УРА – АГУ!!!

Приемная комиссия Абхазского государственного университета приняла решение зачислить всех абитуриентов без экзаменов, сообщил Sputnik первый проректор Абхазского государственного университета Виктор Маландзия.

«Из-за того что ситуация в стране с коронавирусом в последнее время ухудшилась, мы приняли решение принять абитуриентов без экзаменов во избежание распространения вируса», – отметил В.Маландзия.

Также он добавил, что есть еще одна причина, почему студентов приняли без экзаменов.

Он объяснил это тем, что в этом году по первым вступительным экзаменам стало ясно, что общий уровень знаний абитуриентов «оставляет желать лучшего». Именно поэтому приемная комиссия решила не испытывать дальше студентов, а проверить их знания на первой сессии.

«В период карантина школы были закрыты, именно поэтому абитуриенты не смогли должным образом подготовиться к вступительным экзаменам», – сказал В.Маландзия.

В этом году в Абхазский государственный университет было подано 668 заявок на поступление.

Номер: 76Выпуск: 3954Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия